Subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało 182 147 firm, na konta których za pośrednictwem banków wypłacono 36 mld zł, podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

„Prawie 36 mld zł subwencji trafiło już do ponad 182 tys. firm, zatrudniających 1,8 mln pracowników. Wsparcie #TarczaFinansowaPFR dla mikrofirm wyniosło już łącznie 10 mld zł, a dla MŚP 26 mld zł” – czytamy na profilu PFR na Twitterze.

Od 29 kwietnia 17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych przyjmuje drogą elektroniczną wnioski o udzielenie subwencji w ramach programu. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa otrzymają pomoc w postaci subwencji finansowych o łącznej wartości 75 mld zł. Mikrofirmy mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł. 75% subwencji może być bezzwrotna pod warunkiem utrzymania miejsc pracy i działalności.

Źródło: ISBnews