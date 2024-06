Wzrost oszczędności w ciągu ostatnich 6 miesięcy deklaruje 38% Polaków, to oznacza wzrost o 8 pkt proc. r/r, wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Millennium. Co piąta osoba (21%) ma zaoszczędzoną kwotę wyższą niż swoje roczne wynagrodzenie.

„Wyniki badania wpisują się w obraz poprawiającej się sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Wysoka dynamika dochodów, zarówno z tytułu pracy, jak i świadczeń społecznych, pozwala większej grupie Polaków oszczędzać i odbudować oszczędności, które zostały uszczuplone we wcześniejszych dwóch latach. Tym bardziej, że spadek inflacji notowany w ostatnich miesiącach wyraźnie poprawił siłę nabywczą dochodów. Ok. 71% respondentów deklaruje chęć odtworzenia oszczędności do poziomu sprzed roku. Potwierdza to obserwacje ekonomistów, iż zwiększa się stopa oszczędności gospodarstw domowych, które odbudowują oszczędności po okresie ich spadku w latach 2022-23. Szczególnie, że sprzyjają temu wysokie nominalne stopy procentowe. Realizacja tych deklaracji oznaczałaby, że wysokiej nominalnej dynamice wynagrodzeń towarzyszyć będzie bardziej umiarkowane tempo odbicia konsumpcji prywatnej” – powiedział główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski, cytowany w komunikacie.

Z badania „Finanse Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Banku Millennium wynika, że coraz więcej osób (43% w 2024 roku vs. 37% w 2023 roku) deklaruje, że odkłada nadwyżki, kiedy ma taką możliwość. Wzrost zaobserwować można też w grupie oszczędzających na konkretny cel (24% w 2024 roku vs. 19% w 2023 roku). Grupa osób oszczędzających regularnie pozostaje na prawie niezmienionym poziomie 30% respondentów. Widoczny jest wzrost także w odsetku osób inwestujących nadwyżki pieniędzy (11% w 2024 roku vs. 7% w 2023 roku). Co piąta osoba (21%) ma zaoszczędzoną kwotę wyższą niż swoje roczne wynagrodzenie.

Wyniki badania wskazują, że stopniowo spada odsetek osób, które nie mają żadnych oszczędności i nie oszczędzają – znaczącą różnicę widać szczególnie w porównaniu do 2022 roku, gdzie różnica wynosi 7 pkt proc. (19% obecnie vs. 26% w 2022 roku). Spadek jest widoczny również w grupie osób, które mają zaoszczędzone środki, ale obecnie nie oszczędzają – w 2023 roku 9%, obecnie 5%, podano.

Największą regularność w oszczędzaniu wykazują osoby w wieku pomiędzy 25. a 44. rokiem życia – regularne odkładanie pieniędzy deklaruje blisko 40% badanych z tej grupy wiekowej. Natomiast prawie co czwarta osoba w wieku od 45. roku życia (~24%) nie posiada oszczędności i nie oszczędza. W odniesieniu do inwestowania nadwyżek finansowych widać, że chętniej podejmują się tego mężczyźni (15% badanych) niż kobiety (9% badanych), podano także.

Niewątpliwie wpływ na coraz wyższy odsetek oszczędzających ma wzrost wynagrodzeń. Zdecydowana poprawa sytuacji Polaków nastąpiła w obszarze zarobków – 41% badanych deklaruje wzrost, podczas gdy w ubiegłym roku wyższe zarobki obejmowały 21% badanych. Najmniejsza jest grupa osób, których zarobki spadły i wynosi 17% Jeszcze rok temu takich osób było 22% Przekłada się to również na stopniowy spadek odsetka osób, które uważają, że żyje się im skromnie i wzrost odsetka osób, które deklarują, że żyje im się dobrze.

„Co należy ocenić szczególnie pozytywnie, to dalszy wzrost odsetka osób, które oszczędzają środki na kontach emerytalnych (14% w 2024 r. wobec 9% w 2022 r.). Oznacza to, iż systematycznie zwiększa się zainteresowanie długoterminowym oszczędzaniem, oszczędzaniem na emeryturę. Jest to tym istotniejsze, iż stopa zastąpienia tj. relacja przyszłej emerytury do ostatnio wypłaconego wynagrodzenia utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. W warunkach wysokiej inflacji i wysokich stóp procentowych naturalny jest spadek zainteresowanie utrzymywaniem gotówki” – dodał Maliszewski.

Polacy wciąż najchętniej wybierają konta oszczędnościowe i lokaty (49%) i przechowują pieniądze na koncie bieżącym (44%). Stopniowo spada popularność gotówki – tę formę lokowania oszczędności wybiera jednak nadal ponad 40% oszczędzających.

Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1135 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Badanie zostało zrealizowane w dniach 10-12 maja 2024 roku. Metoda badawcza: CAWI.

Źródło: ISBnews