Dla 78,1% Polaków ważne jest, czy producent żywności prowadzi swoją działalność z poszanowaniem ludzi i środowiska, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie grupy spółek Danone.

Według badania „Zrównoważony rozwój produkcji żywności”, dla 69% badanych istotne są również kwestie środowiskowe przy podejmowaniu decyzji zakupowych, zaś 60,3% Polaków uważa, że firmy, które dbają o środowisko oferują dzięki temu zdrowsze produkty. Troska o te kwestie jest jednak domeną kobiet, a różnica, jeśli chodzi o odsetek deklaracji, oscyluje w granicach 10% (9,4% w kwestii prowadzenia działalności z poszanowaniem ludzi i środowiska, 12,3% decyzji zakupowych oraz 10,6% jeśli chodzi o korelację pomiędzy produkcją z poszanowaniem środowiska a walorami zdrowotnymi produktów). Gdy pytamy o produkcję z poszanowaniem ludzi i środowiska, odsetek odpowiedzi „ważne” i „raczej ważne” rośnie wraz z wiekiem respondentów, podano.

Danone podkreślił, że dowodem na to, że wkładany do koszyka asortyment powstaje z poszanowaniem ludzi i środowiska może być fakt, że ich producent należy do międzynarodowego ruchu Benefit Corporations, czyli posiada certyfikat B Corp, poświadczający, że firma na co dzień utrzymuje wysokie standardy w zakresie działań na rzecz środowiska, społeczności, pracowników, klientów, dostawców i udziałowców przy zachowaniu pełnej transparentności oraz zobowiązaniu do stałego poszerzania i udoskonalania realizowanej strategii ESG (ang. Environmental, Social, Governance). Aby otrzymać certyfikat należy uzyskać minimum 80 punktów w ocenie B Impact Assessment, zaś restrykcyjny proces certyfikacji może trwać od 6 do 10 miesięcy. Audyt jest powtarzany co 3 lata, zaś ważnym aspektem dołączenia do ruchu Benefit Corporations jest zobowiązanie do ciągłej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, dynamicznego reagowania na wspomniane wyzwania oraz proaktywnego poszukiwania odpowiadających na nie rozwiązań.

Badanie „Zrównoważony rozwój produkcji żywności” zostało przeprowadzone przez Agencję Badawczą SW Research na zlecenie grupy spółek Danone w terminie 13-16 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1 005 Polaków powyżej 18. roku życia. Badanie zrealizowano metodą CAWI (wywiady online) za pomocą panelu internetowego SW Panel.

Źródło: ISBnews