W budżecie państwa na koniec grudnia 2021 r. odnotowano deficyt na poziomie 26,3 mld zł czyli 65% rocznego planu podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane. Dochody budżetu państwa po listopadzie wyniosły 495 mld zł, tj. 102,5% planu na rok 2021, zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 521,3 mld zł, tj. 99,6% planu na br.

W budżecie państwa na koniec listopada 2021 r. odnotowano 50,38 mld zł nadwyżki.

„W okresie styczeń – grudzień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 75,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – grudzień 2020 r. o ok. 61,9 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 16,9% r/r (tj. ok. 31,2 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 9,8 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 26,9% r/r (tj. ok. 11,1 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,4% r/r (tj. ok. 4,7 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 9,7% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł ).

W okresie styczeń – grudzień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 60,6 mld zł i było wyższe o ok. 13,2 mld zł (tj. 27,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – grudzień 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w roku 2021 wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (ok. 24,3 mld zł).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2021 r. wyniosło 521,3 mld zł, tj. 99,6% planu (w tym 7,6 mld wydatki tzw. niewygasające). W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (504,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 16,5 mld zł, tj. 3,3%, podano w materiale

„Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, w ramach której uruchomiono dodatkowe środki na działania proinwestycyjne, tak aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii COVID-19. Jednocześnie wyższe wykonanie wydatków odnotowano m.in. z tytułu środków własnych Unii Europejskiej, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Ponadto wyższe wykonanie było w części 46 – Zdrowie oraz w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy dalej.

Niższe wykonanie wydatków odnotowano w ramach części 73 – ZUS, z tytułu finansowania uzupełniającego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 10,2 mld zł) w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz w zakresie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,3 mld zł), podano także.

W samym grudniu 2021 r. większe wykonanie wydatków wynika m. in. z tytułu tzw. wydatków niewygasających na łączną kwotę 7, 6 mld zł oraz z wpłaty 14,2 mld zł do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki te pochodziły z tzw. naturalnych oszczędności w innych częściach budżetowych, w tym z niepodzielonych rezerw celowych oraz w związku z niższym zapotrzebowaniem na finansowanie uzupełniające FUS.

Ponadto w ramach cz. 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano 12 mld zł na wpłatę dla Funduszu Solidarnościowego. W cz. 39 – Transport, 9 mld zł więcej – na zasilenie Funduszu Kolejowego oraz objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP PLK S.A., podano także.

Źródło: ISBnews