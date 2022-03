Do Polski trafiło już ok. 300 tys. uchodźców z Ukrainy i należy spodziewać się, że będzie wjeżdżać ok. 100 tys. dziennie, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

„Do Polski trafiło już teraz ok. 300 tys. uchodźców wojennych, z czego tylko w ostatnim dniu blisko 100 tys., ale wielokrotnie więcej kieruje się w stronę polskiej granicy” – napisał Morawiecki na Twitterze po spotkaniu z ambasadorami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych państw europejskich.

Przypomniał, że polski rząd uruchomił rozbudowany system pomocy, która jest kierowana zarówno na Ukrainę jako pomoc humanitarna i dla uchodźców, którzy znajdą się już po stronie polskiej. Przygotowano ogromną bazę logistyczną, noclegową i cały proces rozlokowywania osób, które pojawiają się w Polsce.

„Ten kryzys humanitarny praktycznie narasta z godziny na godzinę. Kilka dni temu wjechało do Polski 25 tys. osób, kolejnego dnia 40 tys., a jeszcze kolejnego 60 tys. Teraz dziennie będzie wjeżdżać ok. 100 tys. uchodźców do Polski” – podkreślił.

Źródło: ISBnews