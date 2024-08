W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd zaplanował dochody podatkowe na poziomie 570,55 mld zł wobec planowanego wykonania w br. w wysokości 577,41 mld zł, podano w uzasadnieniu projektu. Oznacza to – jak zaznaczono – spadek o 1,2% w ujęciu nominalnym.

„Prognozuje się, że w 2025 r. dochody podatkowe budżetu państwa spadną o 1,2% w ujęciu nominalnym. Spadek w porównaniu do poprzedniego roku wynika wprost z planowanej w 2025 r. zmiany w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego (JST) w PIT i CIT” – czytamy w uzasadnieniu.

W efekcie tej reformy jednostki samorządu terytorialnego otrzymają większe udziały w PIT i CIT, co wprost przełoży się na spadek części trafiającej do budżetu państwa. Planowane zmiany obejmą zarówno sposób ustalania udziałów JST w podatkach dochodowych (PIT i CIT), jak również kwestie wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki samorządowe o ponadprzeciętnych dochodach. W związku z planowanymi zmianami systemowymi zmodyfikowane zostaną również zasady dotyczące wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa, zaznaczono.

„Zmiany w zakresie ustalania udziałów JST w PIT i CIT będą głównie polegały na rozszerzeniu katalogu dochodów z PIT, w których JST mają udział o dochody z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz na zmianie podstawy do naliczania udziałów JST w CIT i PIT” – wskazano dalej.

„Obecnie w przypadku udziałów JST w PIT i CIT podstawą do naliczania udziałów jest podatek należny. W nowym systemie udziały w CIT i PIT nie będą bezpośrednio powiązane z wysokością podatku należnego, ale będą one naliczane od dochodów podatników, by uniezależnić dochody samorządów z tego tytułu od wprowadzanych zmian systemowych w podatku PIT i CIT.

„W związku z reformą znacząco wzrośnie kwota udziałów przekazywanych przez budżet państwa JST z dochodów z PIT, która w 2024 r. była zaplanowana na ok. 72,9 mld zł, natomiast w 2025 r. wyniesie ok. 174,1 mld zł” – wyjaśniono także.

W przypadku CIT kwota udziałów przekazywanych przez budżet państwa dla JST, która w 2024 r. była zaplanowana na ok. 26,4 mld zł, wyniesie w 2025 r. ok. 28,2 mld zł.

„Zmiana ta spowoduje znaczące zwiększenie udziałów JST w PIT i CIT kosztem zmniejszenia dochodów budżetu państwa. W szczególności dochody budżetu państwa z PIT spadną w 2025 r. w porównaniu do 2024 r. o 75,5 mld zł, tj. o 70,8%” – czytamy dalej.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ma przynieść dochody w wysokości 70,67 mld zł w 2025 r. wobec planowanego wykonania w wysokości 61,5 mld zł w br. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) kwoty te mają wynieść odpowiednio: 31,2 mld zł wobec 106,68 mld zł.

„W podatku akcyzowym na dochody w 2025 r. będzie miało wpływ podwyższenie o 5% stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane (z wyłączeniem cydru i perry o mocy do 5%) oraz wyroby pośrednie. Ponadto od 1 marca 2025 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy: na papierosy o 25%, na tytoń do palenia o 38%, na wyroby nowatorskie o 50% (będą to podwyżki w porównaniu z poziomem stawek z 2024 r.). Dodatkowo również od 1 marca 2025 r. (w porównaniu ze stanem z 2024 r.) podwyższona zostanie stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych o 75%. Wprowadzone zostanie także opodatkowanie podatkiem akcyzowym nowych wyrobów: saszetek nikotynowych, innych wyrobów nikotynowych i urządzeń do waporyzowania” – napisano też w uzasadnieniu.

Podatek akcyzowy ma w przyszłym roku przynieść 98,68 mld zł wobec planowanego wykonania w wysokości 90,31 mld zł w br.

„Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o VAT wprowadzonymi ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) zakłada się w 2025 r. utrzymanie wysokości stawek VAT na dotychczasowym poziomie 23% i 8%, które jest niezbędne w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i koniecznością ponoszenia zwiększonych wydatków na obronę narodową” – czytamy dalej.

Wpływy z VAT zaplanowano na 349,4 mld zł w przyszłym roku wobec planowanego wykonania w wysokości 299,3 mld zł w tym roku.

Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin na 2025 r. ustalono na poziomie 3,5 mld zł wobec planowanych 3,5 mld zł w br.

„Prognozowane niższe o 200 mln zł dochody budżetowe w 2025 r. względem prognozy na 2024 r. są wynikiem niższego prognozowanego kursu dolara amerykańskiego, niższych prognozowanych średnich cen kopalin oraz nieznacznie niższego ich prognozowanego wydobycia” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Podatek od niektórych instytucji finansowych ma przynieść 6,91 mld zł dochodów w 2025 r. wobec 6,52 mld zł planowanych w br.

W przypadku podatku od sprzedaży detalicznej planowanego dochody budżetu to: 4,9 mld zł w 2025 r. wobec 4,5 mld zł w br.

Podatek od gier ma przynieść 5,3 mld zł dochodów w 2025 r. wobec 4,9 mld zł planowanych w br.

