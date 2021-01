Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania programu bezzwrotnych dotacji w wysokości do 5 000 zł dla mikro i małych firm na grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty br., poinformował premier Mateusz Morawiecki. Koszt tej decyzji to 2,5-3 mld zł, dodał.

„Podjęliśmy decyzję o przyznaniu na grudzień, styczeń i luty naszego programu dotacji bezzwrotnych do 5 000 zł dla mikro i małych firm. Przeznaczymy na to kolejne od 2,5 do 3 mld zł. Łącznie rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców przekroczyło już 175 mld zł i dzięki temu uratowane zostało ponad 5 mln miejsc pracy” – powiedział Morawiecki w wystąpieniu zamieszczonym na jego profilu na Twitterze.

„Tym razem kierujemy pomoc do 48 branż, które z powodu jesiennych i zimowych obostrzeń musiały ograniczyć lub zupełnie wstrzymać swoją działalność” – dodał.

O tę pomoc można się ubiegać, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w związku z COVID-19 o co najmniej 40% wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym, wyjaśnił premier.

Źródło: ISBnews