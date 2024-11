Komisja Europejska wypłaciła dotychczas 41% całkowitej kwoty pożyczek i dotacji przyznanych państwom członkowskim w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Do końca roku wypłaty mają sięgnąć łącznie ok. 300 mld euro czyli blisko 50%, poinformował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

„Jesteśmy na dobrej drodze, aby wypłaty RRF osiągnęły 300 mld euro do końca roku. Stanowi to blisko 50% koperty RRF. Do tej pory Komisja wypłaciła 41% całkowitej kwoty dotacji i pożyczek przyznanych w ramach RRF” – powiedział Domrovskis w ramach spotkania ECOFIN.

„Ogólnie rzecz biorąc, wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przyspiesza […] Należy utrzymać to dobre tempo, a w niektórych przypadkach je przyspieszyć, biorąc pod uwagę termin zakończenia Instrumentu przypadający na koniec 2026 r.” – dodał.

Z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) finansowane są Krajowe Plany Odbudowy.

Źródło: ISBnews