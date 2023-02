Do Polski trafiło dotychczas 5,2 mld zł (ok. 1,11 mld euro) zaliczek z budżetu Unii na lata 2021-2027, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj zainaugurował nowe rozdanie środków europejskich, w ramach którego Polska ma otrzymać ok. 76 mld euro, czyli blisko 350 mld zł.

Środki mają trafić m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki.

„Nowe środki dla Polski są już aktywne. Już wpływają do Polski pierwsze zaliczki. Wpłynęło już około 5 mld zł, z tego 3 mld zł na różne programy centralne i ok. 2 mld zł na programy regionalne. Powiedzmy sobie to wprost: środki unijne cały czas, szerokim strumieniem, płyną do Polski” – powiedział Morawiecki w Warszawie.

W unijnej perspektywie finansowej 2021-2027 Polska ma być największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw UE. Środki w wysokości 76 mld euro zostały wynegocjowane na szczycie UE 17-21 lipca 2020 r.

W ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 dla Polski przewidziano m.in.

– Największy program to Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) z budżetem 111 mld zł na:

budowę lub modernizację 2,8 tys. km sieci kanalizacyjnych oraz 668 km sieci wodociągowych;

budowę, przebudowę lub modernizację blisko 228 km linii tramwajowych i metra;

budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację ponad 1,19 tys. km linii kolejowych;

budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację ponad 700 km dróg;

wsparcie 2 480 podmiotów wykonujących działalność leczniczą (podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i psychiatria) oraz działających w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego;

wsparcie 91 obiektów kulturalnych i turystycznych.

– W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) z 36 mld zł na projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność naszej gospodarki. (Z programu FENG skorzystać może 17,6 tys. przedsiębiorstw).

– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) ma zasilić ok. 19 mld zł na wsparcie pracowników i pracodawców na zmieniającym się rynku pracy, edukację, zdrowie, opiekę nad dziećmi i większą dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki z programu FERS mają trafić na m.in.:

udzielenie 6,9 tys. pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

przyznanie ponad 16 tys. pożyczek na podnoszenie kompetencji osób dorosłych z możliwością częściowego umorzenia;

objęcie kształceniem i szkoleniem podyplomowym 140,7 tys. przedstawicieli różnych zawodów medycznych.

– Program Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) z budżetem 9 mld zł na dostęp do ultraszybkiego internetu oraz zaawansowanych e-usług. Ma być adresowany do:

140 tys. przedsiębiorstw;

700 tys. gospodarstw domowych.

– Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na rozwój biznesu, ochronę środowiska, najnowocześniejszy transport, rozbudowę połączeń i rozwój turystyki.

