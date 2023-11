Rada Polityki Pieniężnej (RPP) najprawdopodobniej wstrzyma się z kolejnymi obniżkami stóp procentowych przynajmniej do publikacji kolejnej projekcji inflacyjnej, tj. do marca 2024 r., oceniają analitycy Erste Group.

„Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła swoją ostatnią decyzję w sprawie listopadowych stóp procentowych, utrzymując je na niezmienionym poziomie, pomimo oczekiwań rynkowych na kolejną obniżkę stóp o 25 punktów bazowych. Nasze wcześniejsze prognozy były zgodne z tą decyzją, bazując na oczekiwanym niekorzystnym rozwoju inflacji w nadchodzących miesiącach, w połączeniu ze wstępnymi sygnałami odbicia konsumpcji, które mają charakter proinflacyjny. Polski złoty umocnił się z poprzedniego kursu 4,46 do 4,43 w pierwszych minutach po ogłoszeniu wezwania” – czytamy w komentarzu.

„W komunikacie prasowym wydanym przez NBP, RPP wspomniała o pierwszych potencjalnych oznakach ożywienia gospodarczego w Polsce, odzwierciedlających naszą wstępną ocenę. Skala spadku sprzedaży detalicznej we wrześniu była łagodniejsza w porównaniu do poprzednich miesięcy i prognoz rynkowych, podobnie jak wyższy wzrost produkcji budowlano-montażowej. Wspomniano również o korzystnej sytuacji na rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia spada pomimo zacieśnienia polityki pieniężnej. Wydarzenia te mają ogólnie charakter proinflacyjny” – czytamy dalej.

Wstępne prognozy z listopadowej rundy projekcyjnej wskazują na 50-procentowe prawdopodobieństwo, że roczna dynamika cen znajdzie się w przedziale 11,3 – 11,5% w 2023 r. (wobec 11,1 – 12,7% w projekcji z lipca 2023 r.), 3,2 – 6,2% w 2024 r. (wobec 3,7 – 6,8%) i 2,2 – 5,3% w 2025 r. (wobec 2,1 – 5,1%). Ponadto roczna dynamika PKB – według tej projekcji – znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 – 0,6% w 2023 r. (wobec -0,2 – 1,3% w projekcji z lipca 2023 r.), 1,9 – 3,8% w 2024 r. (wobec 1,4 – 3,3%) i 2,4 – 4,7% w 2025 r. (wobec 2,1 – 4,4%), podkreślono także.

„Według komunikatu prasowego, głównym czynnikiem decyzji była jednak niepewność co do przyszłego kursu polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz ich wpływu na inflację, co skłoniło RPP do pozostawienia stóp procentowych bez zmian. Niemniej jednak decyzja ta jest jedynie 'lekkim’ zaskoczeniem, nieporównywalnym z obniżką stóp z września. Spodziewamy się stabilizacji stóp przynajmniej do kolejnej rundy projekcji, która zostanie opublikowana pod koniec I kwartału 2024 r.” – podsumowano w komentarzu.

Bank centralny przedstawi szczegóły listopadowej projekcji w ciągu najbliższych dni, natomiast kolejną opublikuje w marcu.

RPP postanowiła dziś utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samym główna stopa referencyjna wynosi nadal 5,75%. Konsensus rynkowy zakładał obniżkę stóp o 25 pb.

Źródło: ISBnews