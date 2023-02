Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wsparła inwestycje w Polsce kwotą 5,4 mld euro w 2022 roku, poinformowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce Teresa Czerwińska. Łączne finansowanie Grupy EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) podpisane w zeszłym roku wyniosło 72,5 mld euro.

„To z pewnością był kolejny dobry rok dla Polski, wielkość finansowania z Grupy EBI wyniosła 5,4 miliarda euro. Polska jest w czołówce krajów UE wykorzystujących środki z EBI i jesteśmy dumni, że tak znaczące wsparcie pomoże zdynamizować zieloną transformację i rozwój polskiej gospodarki” – powiedziała: Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Wyniki finansowe za 2022 r. w Polsce Grupa EBI planuje opublikować 10 marca 2023 r., podano też w materiale.

Łączne finansowanie Grupy EBI podpisane w zeszłym roku wyniosło 72,5 mld euro, co ma wesprzeć inwestycje w wysokości około 260 mld euro i stworzyć 950 000 miejsc pracy do 2026 r. Prawie połowa pożyczek EBI w UE (45,9%) została przyznana do realizacji projektów w regionach objętych polityką spójności, stanowiących podstawę wspierania przez bank sprawiedliwego wzrostu i konwergencji w całej Unii.

„Wywiązaliśmy się z naszych obietnic, przekroczyliśmy nasze cele. […] Bank UE wykorzystuje pełną skalę swojej siły finansowej, aby złagodzić gospodarcze skutki nieuzasadnionej agresji Putina i stworzyć solidną podstawę dla trwałego ożywienia gospodarczego” – powiedział prezes EBI Werner Hoyer podczas publikacji rocznych wyników Grupy w Brukseli.

EBI zaoferował Ukrainie natychmiastową pomoc zaraz po wybuchu wojny, wypłacając w zeszłym roku 1,7 mld euro, aby pomóc sfinansować najpilniejsze naprawy infrastruktury krajowej zniszczonej przez rosyjskie bombardowania. Bank pozostaje zaangażowany w intensyfikację działań na Ukrainie, zgodnie z mandatem udzielonym przez przywódców UE oraz w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i partnerami międzynarodowymi, podkreślono.

Oprócz wsparcia dla Ukrainy, EBI Global podpisał w 2022 r. nowe finansowanie w wysokości 9,1 mld euro, dzięki czemu łączna wartość operacji EBI w zakresie globalnych partnerstw rozpoczętych rok temu wyniosła 10,8 mld euro.

„Zielone finansowanie z EBI ponownie znacznie wzrosło, osiągając 36,5 mld euro (58,3% całości), co oznacza, że Bank wypełnił swoje zobowiązanie do przeznaczenia co najmniej połowy swoich zasobów na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska, znacznie wyprzedzając swój cel na 2025 r. Ogólnie rzecz biorąc, Grupa EBI jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu, jakim jest wsparcie 1 biliona euro w ramach zielonego finansowania w tej dekadzie, wspierając już inwestycje o wartości 222 mld euro w ciągu ostatnich dwóch lat” – czytamy w komunikacie.

„W czasie, gdy Stany Zjednoczone wdrażają największy w historii program zielonych dotacji, konieczne jest, aby Europa nadążała i utrzymywała kurs, zarówno dla dobra naszej planety, jak i ochrony konkurencyjności naszych gospodarek” – skomentował Hoyer.

Zapewnił, że bank UE dołoży wszelkich starań, aby sfinansować rodzime innowacje, które doprowadzą nas do osiągnięcia celu zera netto.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowego finansowania, której właścicielami są jej państwa członkowskie. Bank finansuje inwestycje przyczyniające się do realizacji celów polityki UE, w tym globalnej sprawiedliwej transformacji prowadzącej do neutralności klimatycznej. EFI, spółka zależna EBI, jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.

