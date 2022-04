Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podtrzymała plan ogłoszenia w br. przetargów na zadania o łącznej długości prawie 475 km i szacunkowej wartości blisko 22,5 mld zł. Będzie to blisko 340 km dróg ekspresowych, ponad 30 km obwodnic oraz postępowania na poszerzenie autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa (88,2 km) i dobudowę drugiej jezdni na S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (13,8 km), wymieniła Dyrekcja.

„Aby zapewnić stabilność sektora budownictwa w Polsce, nie tylko podtrzymujemy nasze plany przetargowe, ale i podejmujemy szereg innych działań. Zintensyfikowaliśmy dialog z wykonawcami, dostawcami, organizacjami branżowymi oraz sektorem finansowym. Wydłużyliśmy też termin składania ofert w niektórych przetargach (większość wykonawców, którzy złożyli w nich oferty, wyraziła zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą – pisaliśmy o tym 24 marca br.). Zaznaczamy, że kolejne postępowania będą ogłaszane zgodnie z planem, w ramach przyjętych dotychczas ram czasowych. Podnieśliśmy również limit waloryzacji w całym cyklu życia inwestycji” – czytamy w komunikacie.

GDDKiA przypomina, że od początku roku ogłosiła cztery przetargi na realizację dróg o długości niemal 25,5 km. Są to postępowania na dwa odcinki drogi ekspresowej S19 od węzła Lutcza do węzła Iskrzynia (woj. podkarpackie), na realizację przejścia przez Kielce w ciągu drogi ekspresowej S74 (woj. świętokrzyskie) oraz na budowę drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła Kołobrzeg Wschód (woj. zachodniopomorskie).

„Jeszcze w tym miesiącu otworzymy oferty w sześciu trwających przetargach. Są to postępowania na trzy odcinki drogi ekspresowej S17 w woj. lubelskim od Zamościa do Hrebennego oraz odcinek S19 Lutcza – Domaradz (woj. podkarpackie). Otworzymy też oferty na rozbudowę dwóch odcinków drogi krajowej nr 22 w woj. pomorskim: Knybawa – Gnojewo oraz Królewo – granica woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego” – zapowiedziano.

Źródło: ISBnews