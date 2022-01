Jerzy Kropiwnicki – były członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w latach 2016-2022 – będzie pełnił funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego do 21 czerwca br.

„Prezes NBP zaproponował mi funkcję doradcy. Umowa o pracę została zawarta na czas określony – do końca aktualnej kadencji prezesa, czyli do 21 czerwca br. Prezes może ubiegać się o reelekcję. W RPP zajmowałem się obserwacją i analizą światowego rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. I będę to nadal czynił. Ustalenia będę dostarczał prezesowi” – napisał na swoim blogu Kropiwnicki.

25 stycznia 2022 r. skończyła się sześcioletnia kadencja dwóch członków RPP powołanych przez Senat IX kadencji – Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego.

Źródło: ISBnews