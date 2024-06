Istnieje pełen konsensus wśród przywódców Unii Europejskiej (UE) co do wsparcia finansowego inwestycji w ochronę granicy wschodniej UE i polskiej inicjatywy „Tarcza Wschód”, poinformował premier Donald Tusk. Zapowiedział również, że „od momentu, kiedy ukonstytuuje się nowa Komisja Europejska na pewno Polska będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach obronności i bliskiego sąsiedztwa”.

„Rozmawiałem z większością premierów i prezydentów europejskich dokładnie w tej sprawie i każdy bez wyjątku potwierdził, także kandydatka na szefową Komisji, traktowanie inwestycji w ochronę granicy wschodniej UE jako wspólne zadanie, […] włącznie z finansowaniem europejskim przynajmniej niektórych zadań na tej granicy. Oczywiście dopiero z nową Komisją będziemy rozmawiali o szczegółach. Ale dzisiaj już mogę państwa zapewnić – Europa będzie płaciła za nasze bezpieczeństwo, bo nasze bezpieczeństwo na granicy jest europejskim bezpieczeństwem” – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

„Jest pełna zgoda co do tego, by wesprzeć tę inicjatywę premiera Grecji i moją, by wspólnie Europa budowała 'żelazną kopułę” na polskim niebie. Do naszej inicjatywy na wschodniej granicy – do Tarczy Wschód – dołączą najprawdopodobniej w najbliższych dniach inne kraje – w tym kraje bałtyckie i to też będzie projekt wspierany przez Unię Europejską” – powiedział premier.

Podkreślił, że solidarność wokół spraw bezpieczeństwa Europy i wschodniej granicy UE jest „jednoznaczna”.

„Od momentu kiedy ukonstytuuje się nowa Komisja Europejska na pewno Polska będzie miała jeden z decydujących głosów w kwestiach obronności i bliskiego sąsiedztwa. Jeszcze nie powiem dziś jak będzie wyglądał rozkład tych portfeli w Komisji Europejskiej, ale uzyskałem ze wszystkich stron zapewnienie, że Polska będzie miała jeden z rozstrzygających głosów, jeśli chodzi o kwestie dla nas tak ważne, jakimi są obrona, rozszerzenie i sąsiedztwo i co za tym idzie także bezpieczeństwo naszych granic” – zapowiedział Tusk.

Donald Tusk poinformował w maju o rozpoczęciu wielkiego projektu budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. Podał też, że na ten cel uruchomiono 10 mld zł. Przedsięwzięcie nosi kryptonim „Tarcza Wschód”. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Narodowy Plan Obronności i Odstraszania „Tarcza Wschód” zostanie przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów na lata 2024-2028 z budżetem na poziomie co najmniej 10 mld zł, a w wykonanie projektu zostaną zaangażowane polskie firmy i polscy przedsiębiorcy.

Źródło: ISBnews