Minister finansów podpisał rozporządzenie umożliwiające stosowanie zerowego VAT dla darowizn materiałów budowlanych dla powodzian, podał resort. Stawka 0% jest stosowana dla darowizn materiałów budowlanych dokonanych do 31 marca 2025 roku.

„Minister finansów podpisał rozporządzenie, które wprowadza 0% stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazywanych na rzecz poszkodowanych, których nieruchomości uległy zniszczeniu wskutek powodzi. Celem rozwiązania jest ułatwienie odbudowy lub remontu zniszczonych w wyniku powodzi budynków i budowli. Stawka 0% jest stosowana dla darowizn materiałów budowlanych dokonanych do 31 marca 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Od 24 września 2024 r. obowiązuje rozporządzenie umożliwiające stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazywanych na rzecz poszkodowanych, których nieruchomości uległy zniszczeniu wskutek wrześniowego kataklizmu.

Stawka 0% jest stosowana do darowizn materiałów budowlanych przekazywanych bezpośrednio na rzecz:

osób fizycznych,

podmiotów prowadzących działalność:

edukacyjną,

kulturalną,

w zakresie ochrony zdrowia,

opieki społecznej,

opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku,

w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów, których nieruchomości usytuowane są na terenie gmin objętych kataklizmem oraz którzy posiadają formalne prawo do dysponowania tymi nieruchomościami, wymieniono w informacji.

„Stawka 0% może być stosowana do darowizn materiałów budowlanych dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. 24 września 2024 r., do 31 marca 2025 r. Celem rozwiązania jest ułatwienie odbudowy lub remontu zniszczonych w wyniku powodzi budynków i budowli, a tym samym szybszy powrót mieszkańców obszaru dotkniętego klęską do normalnego życia” – czytamy dalej.

W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie zerowej stawki VAT na darowizny materiałów budowlanych dla powodzian do końca marca 2025 r. i opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Źródło: ISBnews