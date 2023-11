W przypadku niepowodzenia misji utworzenia nowego rządu, powierzonej premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, kandydata na premiera wybierze Sejm, a prezydent niezwłocznie powoła go na to stanowisko, oznajmił prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że „konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane”.

„Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko. Wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane” – powiedział Duda w wygłoszonym orędziu.

„Zależy mi na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów, niezależnie od tego jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd” – dodał.

Prezydent zwołał posiedzenie Sejmu na 13 listopada. W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, KO – 157, Trzecia Droga – 65, Nowa Lewica – 26, a Konfederacja – 18.

Źródło: ISBnews