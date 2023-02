Komisja Europejska proponuje, by zawieszenie ceł przywozowych, kontyngentów i środków ochrony handlu wobec ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej obowiązywało przez kolejny rok, podała Komisja. Tzw. autonomiczne środki handlowe miały obowiązywać do czerwca.

Celem tych działań jest m.in. wsparcie ukraińskiej gospodarki.

„Obowiązujące od 4 czerwca 2022 r. autonomiczne środki handlowe mają pozytywny wpływ na handel Ukrainy z UE. Środki te, podobnie jak korytarze solidarnościowe, zagwarantowały, że przepływy handlowe z Ukrainy do UE utrzymały się w 2022 r. na wyjątkowo stabilnym poziomie pomimo zakłóceń spowodowanych wojną i ogólnej tendencji polegającej na znacznym spadku całego handlu Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

Wniosek złożony przez Komisję zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Autonomiczne środki handlowe mają jednostronny i tymczasowy charakter, rozszerzają zakres liberalizacji ceł w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu między UE a Ukrainą (DCFTA). Powodują zawieszenie wszystkich zaległych należności celnych i kontyngentów, a także ceł antydumpingowych i środków ochronnych obowiązujących względem ukraińskiego importu, podano także.

Źródło: ISBnews