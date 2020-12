Komisja Europejska (KE) zaproponowała dziś kompleksową reformę przestrzeni cyfrowej – zestaw przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, internetowych platform handlowych i innych platform funkcjonujących, czy dostępnych w Unii Europejskiej, poinformowała Komisja.

Opublikowano dwa projekty regulacji; jeden dotyczy usług cyfrowych, drugi – rynków cyfrowych. Są one dostępne na stronach Komisji Europejskiej.

„Oba wnioski [legislacyjne] służą jednemu celowi: zagwarantowaniu, abyśmy jako użytkownicy mieli dostęp do szerokiego wyboru bezpiecznych produktów i usług w internecie. A także, by przedsiębiorstwa działające w Europie mogły swobodnie i sprawiedliwie konkurować w internecie, podobnie jak robią to poza internetem. […] Powinniśmy być w stanie bezpiecznie robić zakupy i wierzyć w prawdziwość czytanych przez nas informacji. Ponieważ to, co jest nielegalne poza internetem, jest również nielegalne w internecie” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Jak zaznaczyła Komisja, nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów i ich praw podstawowych w internecie oraz doprowadzić do powstania bardziej sprawiedliwych i otwartych rynków cyfrowych dla wszystkich. Nowoczesny zbiór przepisów na całym rynku ma sprzyjać innowacjom, wzrostowi i konkurencyjności oraz zapewnić użytkownikom niezawodne usługi online.

Proponowane regulacje mają ułatwić rozwój mniejszych platform, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up, zapewniając im łatwy dostęp do klientów na całym jednolitym rynku, a jednocześnie obniżając koszty przestrzegania przepisów.

Nowe planowane przepisy zakazują nieuczciwych warunków narzucanych przez platformy internetowe, które stały się lub mają stać się „strażnikami dostępu” na jednolitym rynku.

„Dzięki dzisiejszym propozycjom organizujemy naszą przestrzeń cyfrową na kolejne dziesięciolecia. Dzięki zharmonizowanym przepisom, obowiązkom ex ante, lepszemu nadzorowi, szybkiemu egzekwowaniu przepisów i odstraszającym karom dopilnujemy, by każda osoba oferująca usługi cyfrowe i korzystająca z nich w Europie czerpała korzyści z bezpieczeństwa, zaufania, innowacji i możliwości biznesowych” – powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, cytowany w komunikacie.

Planowana regulacja o usługach cyfrowych zakłada, że wiążące ogólnounijne przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami, w tym do nowych procedur szybszego usuwania nielegalnych treści, a także do kompleksowej ochrony praw podstawowych użytkowników w internecie.

Nowe przepisy mają przywrócić równowagę między prawami i obowiązkami użytkowników, platform pośredniczących i władz publicznych w oparciu o europejskie wartości obejmujące poszanowanie praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

Regulacja, dotycząca usług cyfrowych wprowadzi szereg nowych, obowiązków w zakresie:

usuwania nielegalnych towarów, usług lub treści w internecie;

zabezpieczenia dla użytkowników, których treści zostały błędnie usunięte przez platformy;

nowych obowiązków dużych platform w zakresie działań dot. zapobiegania nadużyciom ich systemów;

środków dot. przejrzystości, w tym w odniesieniu do reklamy internetowej i algorytmów wykorzystywanych do rekomendowania użytkownikom określonych treści;

nowych uprawnień do kontrolowania funkcjonowania platform, w tym poprzez ułatwianie analitykom dostępu do kluczowych danych platform;

nowych przepisów dotyczących identyfikowania użytkowników biznesowych na internetowych platformach handlowych, aby pomóc w wykrywaniu sprzedawców nielegalnych towarów lub usług;

współpracy między organami publicznymi w celu zagwarantowania skutecznego egzekwowania przepisów na całym jednolitym rynku.

Platformy, które docierają do ponad 10% ludności UE (45 mln użytkowników) zostaną uznane za mające charakter systemowy i podlegać będą nie tylko szczególnym obowiązkom w zakresie kontroli ryzyka, ale i nowej strukturze nadzoru. Specjalne uprawnienia w tym zakresie będzie posiadać Komisja (która będzie mogła nakładać grzywny do 6% całkowitego obrotu usługodawcy).

Z kolei projekt regulacji, dotyczącej rynków cyfrowych określa funkcjonowanie platform działających w charakterze „strażników dostępu” rynku wewnętrznego. Są to platformy, które stanowią dla użytkowników biznesowych ważną drogę dostępu do ich klientów, czasami sprawują kontrolę nad całymi ekosystemami platform.

W nowych, proponowanych przez Komisję przepisach zakazano nieuczciwych praktyk, stosowanych przez „strażników dostępu”. (np. blokowanie określonej usługi, ograniczenie możliwości przejścia na inną usługę).

Akt prawny o rynkach cyfrowych:

ma zastosowanie wyłącznie do głównych dostawców podstawowych usług platformy najbardziej podatnych na nieuczciwe praktyki, takich jak wyszukiwarki internetowe, sieci społecznościowe lub usługi pośrednictwa internetowego, którzy spełniają obiektywne kryteria legislacyjne, aby być wyznaczeni jako „strażnicy dostępu”;

określa progi ilościowe jako podstawę do identyfikacji domniemanych „strażników dostępu”. Komisja będzie również uprawniona do wyznaczenia przedsiębiorstw jako „strażników dostępu” w następstwie badania rynku;

zakazuje szeregu praktyk, które są wyraźnie nieuczciwe, takich jak uniemożliwianie użytkownikom odinstalowywania jakichkolwiek uprzednio zainstalowanych: oprogramowania lub aplikacji;

zobowiązuje „strażników dostępu” do proaktywnego wprowadzania pewnych działań, takich jak ukierunkowane środki umożliwiające oprogramowaniu stron trzecich właściwego funkcjonowania i współdziałania z ich własnymi usługami;

nakłada sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, które mogą obejmować grzywny w wysokości do 10% światowego obrotu „strażnika dostępu”, aby zapewnić skuteczność nowych przepisów

Parlament Europejski i państwa członkowskie będą omawiać wnioski Komisji w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Ostateczny tekst, jeżeli zostanie przyjęty, będzie bezpośrednio obowiązywał w całej Unii Europejskiej.

Źródło: ISBnews