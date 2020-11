Kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zakładający utrzymanie w tym roku metody obliczania poziomu recyklingu odnoszącej się do czterech frakcji odpadów (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady), a nie do wszystkich wytworzonych. Stosowanie metody obliczania poziomu recyklingu dla wszystkich odpadów zostałoby wprowadzone dopiero od przyszłego roku.

W tracie debaty do projektu zgłoszono poprawki, więc trafił on ponownie do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Proponowane w projekcie obliczanie poziomu recyklingu w stosunku do czterech frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady) jest jednym z czterech sposobów obliczania, dopuszczonych przez Unię Europejską. W taki sposób dokonywano obliczeń w latach wcześniejszych.

„Dotychczasowy zapis w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, był z pewnością nadregulacją prawa krajowego w stosunku do prawa Unii Europejskiej, a zmiana umożliwia osiągnięcie gminom wymaganych poziomów, a więc 50% wagowo” – powiedziała w trakcie debaty sprawozdawczyni Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Anna Paluch.

Zmiany mają na celu umożliwienie osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Tym samym Inspekcja Ochrony Środowiska nie będzie nakładać kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu na poziomie 50% odpadów. Koszty takich kar szacowane były w skali kraju na ok. 900 mln zł.

Projekt zawiera wymagania dla celów recyklingu na poszczególne lata: 2020 (konieczne osiągnięcie recyklingu 50% odpadów), 2025 (55% odpadów), 2030 (60% odpadów) i 2035 (65% odpadów).

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, gminy w pierwszej kolejności będą musiały zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. Projekt zakłada usunięcie z dotychczasowej ustawy o odpadach ma zostać usunięty 30% limit udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Przesuwa też o cztery miesiące terminy opracowania i przedłożenia sprawozdań z wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz krajowego planu gospodarki odpadami, a także termin utworzenia w BDO modułu potwierdzeń wykonania recyklingu (odzysku).

Ze względu na prowadzone równolegle prace nad projektem ustawy dotyczącym systemu ROP, który przewiduje zmiany m.in. w zakresie dokumentów potwierdzających recykling/odzysk, przesunięto uruchomienie modułu potwierdzeń w ramach systemu BDO z 1 stycznia 2021 roku na dzień 1 stycznia 2022 r.

Źródło: ISBnews