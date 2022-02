Planowane, łączne nakłady na realizację działań dotyczących inwestycji w modernizację podmiotów leczniczych to 6 767 mln zł do 2029 roku, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych”.

Projekt, który trafił do konsultacji i uzgodnień dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Zostały one zaplanowane na 10 dni.

„Planowane łączne nakłady z Funduszu Medycznego na realizację działań przewidzianych w ramach Programu wynoszą 6 767 mln zł, w tym:

– w 2022 r. – 217 mln zł; ­

– w 2023 r. – 1 211 mln zł; ­

– w 2024 r. – 581 mln zł; ­

– w 2025 r. – 844 mln zł; ­

– w 2026 r. – 1 366 mln zł; ­

– w 2027 r. – 1 141 mln zł; ­

– w 2028 r. – 1 198 mln zł; ­

– w 2029 r. – 209 mln zł” – czytamy w OSR.

Wartość planowanych nakładów w poszczególnych latach jest zróżnicowana i jest pochodną zakładanego harmonogramu ogłaszania konkursów. Najwięcej naborów wniosków jest planowane na 2023 r. oraz 2024 r., podano także.

W 2022 r. planowane jest ogłoszenie konkursów w zakresie:

1. wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego, w tym modernizacji i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) na kwotę 200 mln zł oraz budowy lub modernizacji całodobowych lotnisk lub lądowisk przy SOR na 126 mln zł,

2. wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) – 698 mln zł.

W 2023 r. planowane jest ogłoszenie konkursów w zakresie:

1. wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) – 59 mln zł,

2. wymiany łóżek szpitalnych – 258 mln zł,

3. wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego, w tym doposażenia i wymiany sprzętu lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (LZRM) – 400 mln zł oraz modernizacji i doposażenia infrastruktury śmigłowcowej oraz zaplecza naziemnego na potrzeby działań ratowniczych i szkoleniowych LZRM) – 100 mln zł.

W 2024 r. planowane jest ogłoszenie konkursów w zakresie:

1. wsparcia rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych (opieka długoterminowa/geriatria) – 738 mln zł,

2. wymiany łóżek szpitalnych – wartość środków przeznaczonych na konkurs to 129 mln zł,

3. wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego (utworzenie nowych SOR lub przekształcenie Izb Przyjęć w SOR) – 100 mln zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania, którym nadano status priorytetowy, a które – jak podkreślono – z uwagi na znaczne potrzeby finansowe systemu ochrony zdrowia w innych obszarach były dotychczas w niewystarczającym stopniu dofinansowane, tj.:

1. Wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń opiekuńczo – leczniczych – planowana łączna kwota wsparcia to 4 007 mln zł,

2. Wymiana łóżek szpitalnych – planowana łączna kwota wsparcia to 1 039 mln zł,

3. Wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego – planowana łączna kwota wsparcia to 1 721 mln zł.

Minister właściwy do spraw zdrowia, przy realizacji działań programu, będzie miał na względzie potrzeby zdrowotne w poszczególnych regionach, biorąc pod uwagę m. in. mapy potrzeb zdrowotnych tak, aby w miarę możliwości stopniowo zmniejszać nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach, podano także.

Źródło: ISBnews