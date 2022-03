Polska liczy na strategiczną współpracę z USA w branży kosmicznej i przyciągnięcie inwestycji amerykańskich w obszarze cyberbezpieczeństwa, poinformował minister Rozwoju i Technologii Piotr Nowak.

„Branża kosmiczna ma największy potencjał. Mamy firmy ze światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie i liczymy na strategiczną współpracę w tym obszarze z USA. Za rogiem czają się już AI i komputery kwantowe. W tym drugim obszarze Europą ma zaległości. Chcemy przyciągnąć inwestycje w cyberbezpieczeństwie, aby rozwijać odporność kwantową” – powiedział Nowak podczas konferencji Google Polska nt. nabycia kompleksu The Warsaw HUB.

Wśród pożądanych obszarów pozyskiwania inwestycji w Polsce wymienił także „najwyższe marżowo” inwestycje technologiczne, czy przemysł 4.0.

„Musimy pamiętać także o tradycyjnych sektorach, szczególnie w obliczu zerwanych łańcuchów dostaw przez pandemię. Obecna sytuacja pokazuje jak ważny jest pełny łańcuch wartości” – dodał minister.

Ghelamco poinformowało o sprzedaży biurowców wraz z pasażem handlowym w kompleksie The Warsaw HUB. Nabywcą jest Google Poland – jeden z głównych najemców budynku. The Warsaw HUB to wielofunkcyjny kompleks wieżowców, który powstał przy rondzie Daszyńskiego. Google Poland staje się właścicielem dwóch wież stanowiących część biurową, pasażu handlowego oraz części podziemnej kompleksu. Wartość transakcji zostanie ustalona na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej i zgodnie z przewidywaniami wyniesie blisko 583 mln euro.

Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, transakcja Google w Warszawie to „potężna inwestycja w przyszłość”, wyraz wiary w polski rynek.

„Czas jest szczególny, relacje z USA są obecnie wyjątkowo ważne. Rosja narusza wolność i suwerenność Ukrainy. Na takich firmach, jak Google spoczywa teraz wielka odpowiedzialność – ograniczanie fake news, rosyjskiej propagandy. […] Wielka inwestycja Google to potężna inwestycja w przyszłość, wyraz wiary w rynek polski, współpracę polsko-amerykańską, niezwykle pozytywny sygnał” – powiedział Morawiecki podczas wydarzenia.

Dyrektor relacji z rządem w Google Polska Marta Poślad podkreśliła, że transakcję Google należy potraktować jako świadomy sygnał sojuszu technologicznego Polski i USA.

„Pokazuje wiarę środowiska technologicznego, że Polska jest atrakcyjnym miejscem dla amerykańskich firm i innowacji. Google jest wiarygodnym partnerem, który dostarcza wiedzę i technologię do stawiania czoła wyzwaniom jakie stoją przed regionem. Google inwestuje 700 mln USD i zapowiada dalszą rozbudowę projektu” – wskazała Poślad.

Google zatrudnia obecnie w Polsce ponad 1 000 osób, w tym ponad 600 inżynierów i inżynierek oprogramowania. Warszawskie centrum inżynieryjne jest największym ośrodkiem rozwoju technologii chmurowych Google w Europie.

W 2021 roku firma uruchomiła w Warszawie region Google Cloud, obsługujący klientów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, stając się jednocześnie pierwszym globalnym dostawcą usług chmurowych, który otworzył taką inwestycję w regionie. Z kolei od ponad 6 lat na warszawskiej Pradze działa Campus Google for Startups, który wspiera młode firmy z regionu w ekspansji na globalne rynki.

Źródło: ISBnews