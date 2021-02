Spadek PKB wyniósł ok. 3,1% r/r (możliwy przedział od -2,9% do -3,3%) w IV kw. 2020 r., szacuje Ministerstwo Finansów.

„Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2020 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,1% niższy niż przed rokiem (możliwy przedział od -2,9% do -3,3%), co oznacza, że dynamika roczna uległa obniżeniu względem III kw.” – czytamy w komunikacie.

Według szacunków resortu, konsumpcja gospodarstw domowych w IV kw. była o 3% niższa niż przed rokiem (od -2,9% do -3,3%), a inwestycje o ok. 10,8% niższe (od -10,6% do -10,9%), podano także.

Pod koniec stycznia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wstępne szacunki, według których PKB spadł o 2,8% r/r w 2020 r. wobec 4,5% wzrostu w poprzednim roku.

Według GUS, w 2020 r. popyt krajowy spadł realnie o 3,7% wobec wzrostu o 3,5% w 2019 r. Spożycie ogółem w ub.r. spadło o 1,5%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 3% (w 2019 r. wzrost odpowiednio: 4,4% i 4%). Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 12,2% w 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 8,4% (wobec wzrostu odpowiednio o 0,1% oraz o 7,2% rok wcześniej).

GUS opublikuje szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2020 roku 12 lutego br.

Źródło: ISBnews