W Polsce istnieje „znacząca przestrzeń” dla dalszego wsparcia fiskalnego w trakcie pandemii koronawirusa, ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Według Funduszu, deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w Polsce wyniesie 8,9% PKB w 2020 r., zaś w średnim okresie obniży się do ok. 3,25% PKB.

„Znacząca przestrzeń istnieje dla dalszego fiskalnego wsparcia, które może wymagać ewolucja pandemii. Redukcja wskaźników długu publicznego w poprzednich latach umożliwiła rządowi energiczną odpowiedź na kryzys i taka odpowiedź miała miejsce. Co więcej, rząd zgromadził duże rezerwy gotówki i cieszy się z korzystnych warunków dostępu do rynków kapitałowych. Nadal istnieje miejsce w kontekście konstytucyjnego limitu długu, a poziom zadłużenia pozostaje zrównoważony” – czytamy w komunikacie MFW z okazji zakończenia misji w Polsce.

Fundusz zwraca uwagę, że zmodyfikowana stabilizacyjna reguła wydatkowa (SRW) umożliwia dodatkowe wsparcie fiskalne w 2021 r.

„Tak więc program rządowe mogą i powinny zostać przedłużone zgodnie z potrzebami w nadchodzącym roku, utrzymując jako priorytety ochronę miejsc pracy/ dochodów oraz rentownych przedsiębiorstw. W przypadku scenariusza przedłużającego się kryzysu, konsolidacja fiskalna może zostać odłożona w czasie, aby pomóc zapobiec stratom dla gospodarki” – czytamy dalej.

Według Funduszu, po opanowaniu pandemii, polityka władz powinna być coraz bardziej ukierunkowana na realokację i wzmacnianie zasobów (w tym siły roboczej) potrzebnych do powrotu do silnego wzrostu gospodarczego, w wysokości sprzed pandemii.

MFW prognozuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w Polsce wyniesie 8,9% PKB w 2020 r., a następnie: 4,6% PKB w 2021 r., 2,7% PKB w 2022 r. oraz po 3,3% PKB w latach 2023-2025.

Według Funduszu, zadłużenie tego sektora wyniesie w br. 59,3% PKB, a następnie wzrośnie do 59,4% PKB w 2021 r., by spaść do 57,8% PKB w 2022 r. W latach 2023-2025 wskaźnik ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio: 57,3%, 57,6% i 58,1%.

Ministerstwo Finansów podało w osobnym komunikacie, że od 2 do 19 listopada br. trwała (w formule wideokonferencji) misja ekspertów MFW, której celem było przeprowadzenie dorocznego przeglądu Polski (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW). Misja zapoznała się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

„Cieszy mnie pozytywna ocena stanu polskiej gospodarki, a w szczególności finansów publicznych i wysiłku związanego z redukcją długu publicznego w ostatnich latach. MFW dobrze ocenia też nasze działania antykryzysowe. Fundusz potwierdza zdolności fiskalne Polski do dalszego wsparcia firm i gospodarstw domowych oraz wzrostu wydatków na cele zdrowotne” – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews