Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Kolejowego (KPK), który ma przedłużyć funkcjonowanie programu do 2030 r. z budżetem na poziomie 80 mld zł, wynika z wypowiedzi wiceministra w tym resorcie Andrzeja Bittela. Obecnie trwają uzgodnienia projektu z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Będziemy również budowali nowy program kolejowy do roku 2030 w oparciu o dokonania tej perspektywy, konieczność fazowania, etapowania projektów, które realizujemy. […] Chcemy, żeby to był program ambitny. Chcemy – […] taki jest plan ministra infrastruktury, koordynowany z innymi ministrami – żeby to był program o wartości 80 mld zł na etapie wstępnym, po to aby można było realizować inwestycje kolejowe” – powiedział Bittel podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury.

W tej chwili trwają uzgodnienia między Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Jest to etap obowiązkowy w ramach tego typu inwestycji” – dodał Bittel.

Po uzgodnieniach projekt ma trafić do konsultacji społecznych.

Jak wynika z Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przyjęcie nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku planowane jest na I kw.

Jak wskazano w wykazie uchwała zwiększa dotychczasowy limit środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, jak również wydłuża do 2030 roku okres, na jaki limit ten jest ustanawiany.

Źródło: ISBnews