Ministerstwo Zdrowia skierowało do zespołu projektowania prac rządu projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, który określa jakie kryteria powinny spełniać opakowania na alkohole, poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

„W piątek z Ministerstwa Zdrowia wysłaliśmy tę ustawę [o wychowaniu w trzeźwości] do zespołu projektowania prac rządu, czyli do KPRM-u. I w tej ustawie, wspólnie z pracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego, wprowadziliśmy takie zmiany: po pierwsze, określiliśmy, jakie mogą być opakowania, […] – to ma być szkło, to ma być metal; mówimy o tych do 300 ml pojemności, która znowu jest uregulowana w dyrektywie. […] W żaden sposób nie może takie opakowanie zachęcać do spożycia alkoholu osób poniżej 18. roku życia” – powiedziała Leszczyna w TVN 24.

Dodała, że opakowanie na alkohol „nie może kojarzyć się z relaksem, nie może kojarzyć się z jakąś przyjemnością”.

Źródło: ISBnews