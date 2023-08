Rząd planuje uruchomienie kolejnej edycji programu inwestycyjnego „Nowy Ład” , którego celem ma być modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w całym kraju i jego zmiana na ledowe, zapowiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Budżet programu to ok. 1 mld zł.

„Za nami już osiem polskim ładów, a przed nami jeszcze jeden, dedykowany samorządom […] pt. Rozświetlamy Polskę. Jest to temat o tyle ważny, że on dotyczy modernizacji infrastruktury całego oświetlenia ulicznego i drogowego w Polsce. Chodzi nam o to, aby wymienić istniejące oświetlenia na oświetlenie ledowe” – powiedział Piechowiak podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że w Polsce jest prawie 3,5 mln punktów świetlnych na drogach i ulicach, a oprawy oświetleniowe mają średnio od 12 do 15 lat mają oprawy, a w niektórych miejscowościach 20 lat, co – jak powiedział – powoduje znaczne koszty.

Program adresowany jest do gmin i związków międzygminnych, jego budżet wynosi 1 mld zł. Jedna gmina będzie mogła złożyć wniosek na inwestycje do 4 mld zł. Wymiana oświetlenia ma być dofinansowana w 80% z budżetu państwa.

Wprowadzenie programu ma przyczynić się do redukcji zużycia energii o 1,58 TWh w skali roku i redukcji emisji CO2 o 1,3 mln ton.

Wnioski mają być składane od 28 sierpnia do 18 września br. gminy będą mogły aplikować przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: ISBnews