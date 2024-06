Nakłady na obronność w Polsce wzrosną w relacji do PKB kraju i wyniosą 4,12% w 2024 r. wobec 3,26% w ub.r., szacuje Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO). Oznacza to najwyższy udział spośród członków Sojuszu.

Kolejne miejsca po Polsce pod względem nakładów na obronność w relacji do PKB zajmują w br. Estonia (3,43%) oraz Stany Zjednoczone (3,38%); średnia dla NATO to 2,71%, podano w zestawieniu dołączonym do komunikatu Sojuszu.

„Kwoty te reprezentują płatności dokonane przez rząd krajowy, które zostały lub zostaną dokonane w trakcie roku podatkowego w celu zaspokojenia potrzeb jego sił zbrojnych, sił sojuszników lub Sojuszu” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu nominalnym wydatki na obronność Polski szacowane są w br. na 151,24 mld zł wobec 111,26 mld zł w ub.r., podało także NATO.

