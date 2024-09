W Polsce należy uruchomić „na bardzo dużą skalę” budownictwo socjalne, żeby w każdym mieście co roku powstawało wiele tysięcy mieszkań, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Według mnie, […] tym, co w Polsce powinno być natychmiast zrobione, to przekształcenie systemu prawnego w ten sposób, żeby uruchomić na bardzo dużą skalę budownictwo socjalne, żeby w każdym mieście co roku powstawało ileś tam tysięcy, tysięcy mieszkań” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„[Chodzi o] budownictwo socjalne, na tani kontrolowany wynajem – żeby cena wynajmu była kontrolowana. To by coś pomogło w sytuacji Polaków” – dodał.

W wywiadzie dla dzisiejszego „Dziennika Gazety Prawnej” nowo powołany wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy powiedział, że w projekcie budżetu na 2025 r. zapisane jest łącznie 4,3 mld zł na politykę mieszkaniową, w tym co najmniej 1,7 mld zł na programy budownictwa komunalnego i społecznego. W jego ocenie w obecnych realiach na „Kredyt #naStart” nas „po prostu nie stać”, a w sferze mieszkalnictwa są ważniejsze cele.

Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał wczoraj, że określenie zapisanej w projekcie budżetu na 2025 r. kwoty na mieszkalnictwo – o 1,5 mld zł wyższej r/r – sprawi, że możliwe będzie finansowanie różnych form wsparcia, w tym wsparcia kredytobiorców mieszkaniowych.

Wicepremier oceniał, że strategia ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka obejmujetrzy obszary: budownictwo społeczne, budownictwo spółdzielcze i budownictwo własnościowe. Z kolei pytany, czy wobec sprzeciwu Polski-2050 przyjęcie „Kredytu #naStart” może przejść głosami PiS, wskazał, że jest optymistą w tej sprawie.

Wcześniej w tym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział, że wszystkie projekty mieszkaniowe zostaną ocenione przez rząd wówczas, gdy będą gotowe, przy czym projekt ustawy o kredycie 0% jest najbardziej zaawansowany. Podkreślił, że projekt kredytu 0% „jest najbardziej zaawansowany i będzie najszybciej oceniony”.

