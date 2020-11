Mamy do czynienia ze stabilizacją dziennej liczby zachorowań na COVID-19, co oznacza, że najgorsze jest już za nami, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział jednocześnie, że w najbliższym czasie „nie ma przestrzeni” na poluzowanie obostrzeń.

Podkreślił, że w ostatnich dniach zmniejsza się liczba zleceń do badania w kierunku COVID-19, wystawianych przez lekarzy rodzinnych, ustabilizowaniu uległa też liczba hospitalizacji.

„Jesteśmy w takiej fazie, gdzie ta stabilizacja następuje i możemy się uśmiechną ci powiedzieć, że to co najgorsze mamy za nami” – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że dzienny przyrost liczby nowych przypadków COVID-19 po raz pierwszy od dwóch tygodni spadł poniżej 20 tys.

„Po raz pierwszy od dwóch tygodni ta liczba dziennych zachorowań spadła poniżej 20 tys. i to na pewno sygnał optymistyczny, co najważniejsze – to jest nie jest sygnał jedyny, bo jeżeli popatrzymy na to, jak w ostatnich tygodniach zmieniała się dynamika rozwoju pandemii, jak wyglądały te przyrosty zachorowań z tygodnia na tydzień, to mieliśmy do czynienia z sytuacją systematycznego spadku tej dynamiki, w ostatnich kilku dniach nawet ta dynamika spadła poniżej 100%, co oznacza, […] że mamy po prostu zmniejszenie liczby zachorowań w porównaniu do okresu sprzed tygodnia, czyli konkretnie do poniedziałku i wtorku” – tłumaczył Niedzielski.

Jego zdaniem, także malejąca liczba zlecanych badań to sygnał, że sytuacja się poprawia, podobnie jak stabilizacja liczby hospitalizacji.

Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 152 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Wczoraj informowano o 20 816 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Według danych resortu na dzisiaj rano, 415 174 osoby były objęte kwarantanną, 25 618 – nadzorem epidemiologicznym. Hospitalizowanych było 23 033 osób (na 35 604 łóżka dla pacjentów z COVID-19). Zajętych było 2 114 respiratorów (na 2 815 dostępnych w szpitalach). Dotychczas zmarło 10 848 osób. Za zdrowych uznano 324 282 pacjentów.

Jednocześnie w ciągu ostatniej doby wykonano 41,9 tys. testów, poprzedniej – ok. 35,1 tys. testów. W rekordowym okresie wykonywano ok. 60-70 tys. testów na dobę.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 752 940 osób.

Źródło: ISBnews