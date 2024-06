Ilość złota wchodzącego w skład rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosła 12,013 mln uncji na koniec maja br. w porównaniu do 11,682 mln uncji miesiąc wcześniej, podał bank centralny.

Oficjalne aktywa rezerwowe ogółem miały wartość 191,8 mld euro na koniec maja br. wobec 192,4 mld euro miesiąc wcześniej.

Na początku czerwca prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński poinformował, że NBP dokonał zakupu 5 ton złota od początku tego roku i zamierza kontynuować nabywanie tego kruszcu aż do osiągnięcia 20% udziału złota w rezerwach walutowych (wobec ponad 13% obecnie).

Na początku lutego br. prezes NBP informował, że zarząd zdecydował o zwiększeniu zasobów złota do 20% rezerw walutowych z obecnych ok. 13%. Później wiceprezes NBP i pierwsza zastępczyni prezesa Marta Kightley podała, że NBP będzie zwiększać rezerwy złota do 20% w tym i przyszłym roku.

NBP podał pod koniec kwietnia, że zasoby złota w gestii banku centralnego wynosiły 11,53 mln uncji, tj. 358,7 ton o wartości 93,59 mld zł na koniec 2023 r. Na koniec 2022 r. NBP posiadał 7,35 mln uncji złota, tj. 228,7 ton, o wartości 58,65 mld zł.

Źródło: ISBnews