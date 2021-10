Ponad 1/3 firm (34%) przewiduje zwiększenie zatrudnienia w IV kw. 2021 r. (jest to najwyższy odsetek w historii badań) wobec 31,5% w III kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Do poziomu 4,7% spadł odsetek firm prognozujących redukcję liczby pracowników (i jest to z kolei najniższy historycznie odczyt). Wskaźnik zatrudnienia wzrósł do poziomu 29 pkt (osiągając historyczne maksimum – dane s.a.).

„Do wzrostu omawianego wskaźnika przyczyniła się istotna poprawa prognoz w grupie przedsiębiorstw średniej wielkości – ponad 41% z nich planuje zwiększenie zatrudnienia (wzrost o 4,6 pkt proc. kw/kw i 11,9 pkt proc. r/r). W dalszym ciągu najkorzystniejsze przewidywania dotyczą grupy największych przedsiębiorstw, w których blisko 44% podmiotów planuje nowe zatrudnienia. W ujęciu sektorowym, najlepsze prognozy kolejny kwartał z rzędu formułują firmy sektora transportowego (przyrost odsetka o 5,4 pkt proc. kw/kw do poziomu 41,6%), przetwórstwa przemysłowego (37,9%) i budownictwa (33,9%)” – czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Obniżenie odsetka firm planujących nowe zatrudnienia w ujęciu kwartał do kwartał odnotowano w przypadku energetyki (spadek o 2,7 pkt proc. do poziomu 21,2%), usług (spadek o 0,2 pkt proc. do poziomu 29,5%) oraz dostawców wody (0,9 pkt proc do poziomu 24,1%), podał ban centralny.

„Należy podkreślić, że w każdym z wyżej wymienionych sektorów udział firm planujących pozytywne zmiany wielkości zatrudnienia w nadchodzącym kwartale przewyższył zarówno odczyty notowane w analogicznym okresie poprzedniego roku, jak również średnie długookresowe” – czytamy dalej.

„Analogicznie jak w poprzedniej edycji SM, podobny do prognoz kwartalnych kierunek zmian, przyjmują prognozy zatrudnienia na najbliższe 12 miesięcy. Kolejny kwartał z rzędu wzrósł bowiem odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia na przestrzeni roku (42% ankietowanych wobec 38,8% w kwartale poprzednim) przy utrzymującym się na poziomie 6,3% odsetku firm prognozujących redukcję liczby pracujących. W efekcie, po raz kolejny wzrósł roczny wskaźnik zatrudnienia, osiągając poziom najwyższy od początku 2019 r. (35,6 pkt proc.)” – podsumowano.

Ostatnie badanie SM odbyło się we wrześniu 2021 r. W badaniu SM wzięło udział 2 711 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Ze względu na przewagę w próbie przedsiębiorstw dużych, za którą jednak przemawia silna koncentracja zjawisk makroekonomicznych, wyniki badań ankietowych należy traktować z pewną ostrożnością. W próbie wyraźnie niedoreprezentowane są zwłaszcza mikro przedsiębiorstwa.

Źródło: ISBnews