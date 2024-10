Odsetek zwolenników przywrócenia handlu we wszystkie niedziele zwiększył się do 52,6% w badaniu z września wobec 46% w lutym, wynika z sondażu UCE Research i Grupy Offerista. 38,9% rodaków jest temu przeciwnych, a 8,5% nie potrafi się określić w tej materii.

„Według najnowszego sondażu, 52,6% Polaków chce przywrócenia handlu we wszystkie niedziele. 38,9% rodaków ma odmienne zdanie, a 8,5% nie umie się określić w tej kwestii. Do tego widać wzrost poparcia dla ww. rozwiązania. Na początku lutego br. 46% ankietowanych chciało, żeby sklepy stacjonarne pozostawały otwarte każdego dnia tygodnia. Przeciwników było wtedy 44%, a niezdecydowanych – 10%. W ciągu 8 miesięcy zmieniła się też struktura zwolenników. Wcześniej wśród nich były głównie osoby w wieku 30-40 lat, z wyższym lub ze średnim wykształceniem, z największych polskich miast. Obecnie dominują młodsi Polacy, słabiej wyedukowani oraz z mniejszych ośrodków miejskich” – czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Na początku lutego br. również zapytano Polaków (wg tej samej metodologii), czy chcą przywrócenia handlu we wszystkie niedziele. Wówczas poparcie wyraziło 46%. Przeciwników było wtedy 44%, a niezdecydowanych – 10%.

„Sądzę, że wzrost poparcia może być lekko rozbudzony przez polityków koalicji rządzącej. Przy poprzedniej władzy właściwie wiadomo było, że sytuacja się nie zmieni, a jeżeli już, to raczej sprawy mogą pójść w zupełnie drugą stronę” – skomentował współautor badania z Grupy Offerista Robert Biegaj, cytowany w komunikacie.

Ekspert uważa też, że rozbudzone nadzieje Polaków raczej szybko nie ochłoną.

„Sądzę, że w tym roku te nastroje nie opadną. Na pewno nie stanie się to do czasu, gdy rząd oficjalnie i definitywnie nie powie, że nie ma szansy na całkowitą likwidację zakazu. Oczywiście wahania w jedną bądź w drugą stronę będą, ale niezbyt widoczne” – dodał Biegaj.

Współautorzy badania z UCE Research podkreślają, że zapytali Polaków o przywrócenie handlu we wszystkie niedziele, a nie w jedną czy dwie w miesiącu.

„Z badania wynika też, że częściej za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele opowiadają się mężczyźni niż kobiety. Twierdzą tak przede wszystkim osoby w wieku 25-34, z miesięcznym dochodem netto 7000-8999 zł oraz z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Głównie dotyczy to mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. ludności” – czytamy dalej.

Z kolei przeciwko przywróceniu handlu we wszystkie niedziele częściej są kobiety niż mężczyźni. Takie stanowisko prezentują głównie osoby w wieku 65-74 lat, nieujawniające wysokości miesięcznych dochodów netto i ze średnim wykształceniem. Przede wszystkim mówią o tym mieszkańcy wsi oraz miejscowości liczących do 5 tys. ludności.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27-30 września 2024 metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research i Grupę Offerista na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.

Źródło: ISBnews