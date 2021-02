Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy i wzmocnienia Odporności o wartości 672, 5 mld euro, zakładający wsparcie m.in. transformacji ekologicznej i cyfrowej, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oraz działań na rzecz dzieci i młodzieży, poinformował Parlament. Jest to najważniejsza część zaproponowanego w maju ub. roku pakietu Next Generation EU o wartości 750 mld euro.

Rozporządzenie dotyczące celów, finansowania i zasad dostępu do Instrumentu na rzecz Odbudowy i wzmocnienia Odporności przyjęto 582 głosami za, 40 głosami przeciw, przy 69 głosach wstrzymujących się. Warunkiem utrzymania środków jest przestrzeganie praworządności i podstawowych wartości Unii

„Kwota 672,5 mld euro ma być dostępna w postaci dotacji i pożyczek, z których będzie można finansować krajowe środki mające złagodzić gospodarcze i społeczne skutki pandemii. Z instrumentu można będzie finansować projekty, których realizacja rozpoczęła się od dnia 1 lutego 2020 r.” – czytamy w komunikacie.

Środki finansowe mają być dostępne przez trzy lata. Rządy państw członkowskich UE będą mogły zwracać się o zaliczki w wysokości maksymalnie 13% na realizację swoich planów odbudowy i zwiększania odporności.

Do dofinansowania kwalifikowane będą krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, obejmujące takie dziedziny jak: transformacja cyfrowa, spójność gospodarcza i konkurencyjność, a także spójność społeczna i terytorialna. Finansowanie będzie można otrzymać także na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży, w tym kształcenia i umiejętności.

W każdym planie krajowym co najmniej 37% budżetu należy przeznaczyć na klimat, a co najmniej 20% – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

Rozporządzenie stanowi także, że fundusze z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przysługują tylko tym państwom członkowskim, które przestrzegają praworządności i szanują podstawowe prawa Unii Europejskiej, podano także.

Po formalnym zatwierdzeniu rozporządzenia przez Radę, wejdzie ono w życie w dniu, następującym po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Jak podawało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) Polska ma być czwartym największym beneficjentem Funduszu Odbudowy w pierwszej fazie dystrybucji środków. W drugiej fazie Polska może liczyć na szóstą, najwyższą alokację spośród wszystkich państw członkowskich.

Ostateczny podział środków ma być znany będzie w połowie 2022 r.

Według wstępnych ustaleń Polska ma otrzymać na realizację Krajowego Planu Odbudowy w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. 70% tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. – w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro.

Źródło: ISBnews