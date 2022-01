Fitch Solutions zrewiduje swoje oczekiwania co do skali podwyżek stóp procentowych w Polsce i nie wyklucza, ze będzie ona większa niż obecnie oczekiwane 75 pb do końca br., poinformowała analityk agencji Lucinda Ritchie.

„Widzimy znaczące ryzyko wzrostu dla naszej obecnej prognozy stóp procentowych w Polsce i poczekamy na styczniowe dane o inflacji, aby ponownie ocenić, czy rzeczywiście przewidujemy wystarczające zacieśnienie polityki pieniężnej” – powiedziała Ritchie podczas webinaru.

Działania Rady Polityki Pieniężnej (RPP) od połowy grudnia miały pozytywny skutek dla złotego, co – jak podkreśliła analityk – pomoże „przebić” presję inflacyjną.

„Sądzimy więc, że w I kwartale RPP może podwyższyć stopy procentowe bardziej niż obecnie prognozujemy, aby pobudzić koniunkturę i obniżyć inflację” – dodała.

Fitch podał dziś podczas webinaru, ze spodziewa się, iż stopa referencyjna w Polsce wzrośnie do 3% na koniec tego roku z obecnych 2,25%.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku, w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, w grudniu – do 1,75%, zaś w styczniu – do 2,25%.

Źródło: ISBnews