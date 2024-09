Polska przystąpiła do wspólnego oświadczenia państw, które zobowiązuje sygnatariuszy do przyjęcia od roku 2027 standardu raportowania i wymiany informacji podatkowych w dziedzinie kryptoaktywów (CARF ang. Crypto-Asset Reporting Framework), opracowanego przez OECD, podało Ministerstwo Finansów.

„Tym samym Polska dołączyła do 58 krajów, które wprowadzą nowe zasady raportowania transakcji z wykorzystaniem kryptoaktywów. Państwa oświadczają, że rozpoczną międzynarodową wymianę uzyskanych w tym zakresie informacji podatkowych od 2027 r.” – czytamy w komunikacie.

CARF Joint Statement to wspólne oświadczenie stanowiące oddolną inicjatywę państw Światowego Forum do spraw Przejrzystości i Wymiany Informacji Podatkowych (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes).

Źródło: ISBnews