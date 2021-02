Do końca lutego do Polski ma trafić ponad 1 mln dawek szczepionki AstraZeneca, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów |(KPRM) Michał Dworczyk. Pierwszą dostawę w wysokości 120 tys. dawek zaplanowano na 6 lutego.

„W najbliższą sobotę 6 lutego do Polski trafi pierwsza dostawa szczepionki AstraZeneca. Około 120 tys. dawek tej szczepionki trafi do naszego kraju. […] Do końca lutego zgodnie z dokumentami przesłanymi przez firmę do Polski powinno trafić łącznie około 1 mln sztuk szczepionek firmy AstraZeneca” – powiedział Dworczyk w trakcie konferencji prasowej.

Szczepionką tej firmy mają być szczepieni nauczyciele do 60. roku życia. Szczepienia tej grupy zawodowej mają rozpocząć się w przyszły piątek i potrwać do końca lutego.

„Jeżeli chodzi o dostawy szczepionek AstraZeneca, są zaplanowane na 6 lutego, 10 lutego, 17 lutego i 28. To nie są dostawy tej samej wielkości. Pierwsza jest najmniejsza, ostatnia największa, bo licząca ponad 0,5 mln sztuk szczepionek” – dodał Dworczyk.

Źródło: ISBnews