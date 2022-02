Polski rząd potrzebuje jeszcze kilku tygodni, żeby „doszlifować” uzgodnienia z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), poinformował premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że obydwu stronom „udało się doprowadzić stanowiska coraz bliżej”.

„Jest to parę spraw: 2-3 kwestie sporne, które są do uzgodnienia. One nie są łatwe, negocjacje lubią ciszę. Do tej pory nasi partnerzy z Komisji Europejskiej zachowywali się fair, nie ujawniali informacji związanych z przebiegiem negocjacji. My także tego nie ujawnialiśmy i cieszę się, że udało nam się doprowadzić te stanowiska coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej, ale myślę, że potrzebujemy paru tygodni, żeby doszlifować te nasze uzgodnienia i żeby móc podpisać wówczas Krajowy Program Odbudowy” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Morawiecki przebywał na dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie spotkał się m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charles Michelem. Tuż po dzisiejszym spotkaniu z von der Leyen powiedział, że w sprawie KPO pozostaje jeszcze około 5% spraw do uzgodnienia.

„Dzisiaj tak czy owak, niezależnie od tego czy to będzie podpisane za […] dwa tygodnie, dwa miesiące, dwa kwartały czy może jeszcze później – my z programami z Krajowego Programu Odbudowy ruszamy już wkrótce, zupełnie niezależnie od tego, czy podpiszemy program z Komisją Europejską czy nie” – podkreślił.

„Będziemy później te programy refundować ze środków europejskich” – dodał.

Polski KPO został przedstawiony KE na początku maja. Termin jego zatwierdzenia przez Komisję Europejską mijał 3 sierpnia 2021 r. Dotychczas plan nie został zatwierdzony.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro – ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

Źródło: ISBnews