Powrót do 5-proc. stawki VAT podniesie inflację o 0,9 pkt proc. w 2024 r. i pozostanie bez wpływu na inflację w 2025 r., poinformował zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Jacek Kotłowski. Wskazał, że ceny żywności są tym czynnikiem, na który gospodarstwa patrzą najsilniej formułując swoje oczekiwania inflacyjne.

„Jak kształtowałaby się inflacja, gdyby VAT wrócił do poziomu 5%? Wydaje się nam, że wpływ jest przede wszystkim na 2024 r., jeśli chodzi o inflację. Inflacja byłaby wyższa o 0,9 pkt proc. W roku 2025 działają dwa przeciwstawne efekty – z jednej strony wzrost VAT-u powoduje mniejszy dochód do dyspozycji i mniejszą presję popytową, ale z drugiej strony – ceny żywności są tym czynnikiem, na który gospodarstwa patrzą najsilniej, formułując swoje oczekiwania inflacyjne, to oczywiście, pojawienie się wzrostu cen żywności może wpływać na oczekiwania inflacyjne, nominalne wynagrodzenia i z kolei działać w kierunku wyższej inflacji. Wydaje nam się, że te dwa czynniki zbilansują się i bez względu na to, czy VAT wróci do poziomów 5% czy nie – to w 2025 r. ta inflacja powinna być podobna” – powiedział Kotłowski podczas prezentacji projekcji NBP.

Jak poinformował p.o. dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Witold Grostal w listopadowej projekcji utrzymano praktycznie założenia z projekcji lipcowej – w szczególności utrzymane zostały założenia o zerowej stawce VAT na podstawowe towary żywnościowe w przyszłym roku.

Według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej, inflacja konsumencka wyniesie 11,4% w 2023 r., 4,6% w 2024 r. i 3,7% w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9%, 5,2% i 3,6% dla tych lat w projekcji lipcowej). Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP – określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc. – pod koniec horyzontu projekcji, podano także.

W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej – 6,7% r/r w IV kw. W 2024 r. będzie to odpowiednio – w kolejnych kwartałach: 5%, 4,4%, po 4,6% w III i IV kw., zaś w 2025 r.: 4,2%, 3,7%, 3,6% i 3,5%.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 6,5% w ujęciu rocznym w październiku br.

Źródło: ISBnews