Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw, która ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja wprowadza przepis, który zakłada że prosument energii odnawialnej, który zawarł do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt, dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także złożył prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie tej mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej do 31 grudnia 2023 r., będzie mógł dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

„Prosument będzie jedynie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy, […] że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że umowa ta nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia” – czytamy w komunikacie.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem przepisu, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

Źródło: ISBnews