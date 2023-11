Obecne zapowiedzi postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) przed Trybunałem Stanu mogą doprowadzić do „radykalnej zmiany” ratingu Polski oraz zachwiania kursu złotego, uważa prezes NBP Adam Glapiński.

„Z dnia na dzień rating Polski może ulec radykalnej zmianie, kurs złotego może ulec radykalnemu zachwianiu, banki mogą zacząć się chwiać, kapitał zagraniczny może przestać napływać” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że złoty jest silny i ma silne fundamenty.

„Próba zawieszenia prezesa NBP to jest naprawdę igranie z ogniem. To na pewno się odbije bardzo silnie na reputacji Polski i na pewno zareagują międzynarodowe instytucje, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny. Odbije się też to finansowo na naszym kraju” – dodała wiceprezes NBP i pierwsza zastępca prezesa Marta Kightley.

Podpisana dziś przez liderów Koalicji Obywatelskiej (KO), Polski 2050-PSL i Nowej Lewicy umowa koalicyjna zakłada m.in. pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej „odpowiedzialnych za usiłowanie bezprawnej zmiany ustroju państwa”, za naruszanie Konstytucji i ustaw oraz łamanie praworządności. Przedstawiciele obecnej koalicji już wcześniej zapowiadali w mediach m.in. możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej i postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Źródło: ISBnews