Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii projekt strategii produktywności zakłada przekazanie 85 mld zł do roku 2030 na działania zmierzające do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, jej ukierunkowania na procesy badawczo-innowacyjne, rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych i gospodarki opartej na wiedzy, poinformował wiceminister w tym resorcie Mariusz Golecki.

„Ta strategia zakłada 85 mld zł na lata 2020-2030. Ona została przyjęta już wstępnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, oczekuje na przyjęcie przez Komitet Stały i zostanie przyjęta w formie uchwały Rady Ministrów” – powiedział Golecki w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

Strategia produktywności to dokument, który projektuje działania nakierowane na stworzenie nowoczesnej gospodarki.

„Cel określamy jako ukierunkowanie wsparcia na inwestycje produkcyjne, na procesy badawczo-innowacyjne, na inwestycje w infrastrukturę, w tym na rzecz badań naukowych i innowacji, a także wsparcie rozwoju ekologicznych procesów produkcyjnych” – podkreślił.

Strategia produktywności ma wpisywać się w trendy neutralności klimatycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i zaawansowania cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu 4.0.

„Celem jest progresywny, zrównoważony i inkluzywny wzrost produktywności, który będzie oparty na wykorzystaniu wiedzy, na nowych technologiach i zwłaszcza na technologiach cyfrowych” – tłumaczył wiceminister.

W ramach strategii wydzielono takie obszary, jak: zasoby naturalne; praca i kapitał ludzki; inwestycje, w szczególności inwestycje w kapitał trwały, ale także finansowy; organizacje i instytucje; wiedza; dane czyli w szczególności rozwój tzw. algorytmicznej gospodarki opartej na danych i umiędzynarodowienie.

W przypadku umiędzynarodowienia chodziłoby o zwiększenie liczby eksporterów oraz wartości eksportu w szczególności na rynki pozaeuropejskie, a także zwiększenie eksportu towarów w obszarze wysokich technologii przy zastosowaniu e-commerce.

Proponowane w strategii rozwiązania mają zmierzać do uzyskania przewag konkurencyjnych w dziedzinach zaawansowanych technologii, wiedzy, by można było odchodzić od eksportu opartego na niskich kosztach produkcji. Celem jest wzrost narzędzi cyfrowych, poprawa jakości kapitału ludzkiego, zmniejszenie wykorzystania surowców naturalnych w relacji do wytworzonej produkcji.

W ramach strategii proponowane będą także działania, które miałyby przeciwdziałać negatywnym skutkom społecznym zmian np. bezrobociu technologicznemu, a także wprowadzać szersze możliwości kształcenia ustawicznego i rozwoju pracowników, podsumował wiceminister.

Źródło: ISBnews