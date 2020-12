Propozycje przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące rozwiązania kwestii kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich wymagają ” skonkretyzowania i przeanalizowania”, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

„Propozycje Komisji wymagają skonkretyzowania, przeanalizowania, przedstawienia publicznie. NBP dawno wskazywał, że banki i klienci powinni dążyć do pozasądowego rozwiązywania sporów i zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych” – powiedział Glapiński, odpowiadając na pytania dziennikarzy w wystąpieniu wyemitowanym na stronie internetowej banku centralnego.

„Nie odnoszę się do tej kwestii bardziej szczegółowo. To jest kwestia do regulacji między samymi bankami a kredytobiorcami” – podkreślił szef banku centralnego.

Według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego, banki powinny zacząć proponować frankowiczom ugody, ale bez faworyzowania ich względem klientów, którzy mają kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Punktem wyjścia ma być kredyt złotowy oprocentowany według stawki WIBOR powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

Źródło: ISBnews