Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych. Uchodźcy przyjeżdżający do Polski korzystają m.in. z transportu kolejowego. Dzięki specjalnym pociągom mogą także przemieszczać się do innych krajów w Europie.

Koleje z Polski, Niemiec i Czech współpracują przy przewozie uchodźców, którzy przybyli do Polski w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Polscy kolejarze, wspólnie ze swoimi partnerami z kolei krajów sąsiadujących z Polską, uruchamiają specjalne, dodatkowe pociągi, przewożące uchodźców z Ukrainy.

Dodatkowe pociągi i wzmocnione składy

Od 24 lutego do 13 kwietnia br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2587 pociągów, w tym 2149 pociągów stałego kursowania i 438 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 13 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 537 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym blisko 371 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 166 tys. pociągami specjalnymi.

Polski narodowy przewoźnik – PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Dodatkowe i wzmocnione składy jadące do Niemiec i Czech

Obserwujemy stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii.

Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec.

Do 13 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało 1199 pociągów z uchodźcami, w tym 980 pociągów stałego kursowania i 219 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 398 tys. osób.

Bezpłatne przejazdy dla obywateli ukraińskich

Od 1 kwietnia obowiązują nowe zasady dotyczące bezpłatnych przejazdów PKP Intercity dla uchodźców z Ukrainy. Szczegóły w komunikacie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-zasady-tymczasowych-bezplatnych-przejazdow-pkp-intercity-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Dotychczas 1 263,2 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity.

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

Na specjalne konto, które Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) otworzył w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Polacy wpłacili do tej pory ponad 50 mln zł. Kwota wspierająca naszych wschodnich sąsiadów systematycznie się powiększa. Pieniądze można także wygodnie wpłacać BLIKIEM poprzez stronę www.blik.com/wspieramukraine.

Od pierwszego dnia wojny Polacy okazują swoją solidarność z Ukrainą i jej obywatelami. Niesienie pomocy jest teraz działaniem priorytetowym i liczy się każdy rodzaj wsparcia. Jak pokazały ostatnie tygodnie, Polacy chętnie angażują się w zbiórki pieniędzy i szczodrze wspierają swoich wschodnich sąsiadów.

Na specjalne konto, które BGK – polski bank rozwoju – otworzył w imieniu Narodowego Banku Ukrainy, Polacy wpłacili już ponad 50 mln zł. Zebrane pieniądze pomagają w ochronie kraju i obywateli.

Pomysł otwarcia konta NBU zainicjował zespół Polskiego Standardu Płatności, czyli operator systemu BLIK. Pieniądze można wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002, w tytule przelewu wpisując „Wsparcie dla Ukrainy”. Wpłacane kwoty nie podlegają żadnym prowizjom i w całości są przekazywane Narodowemu Bankowi Ukrainy.

Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie, do którego należą m.in. Iryna Deszczyca, Agnieszka Holland, Dominika Kulczyk, Olga Tokarczuk czy Oksana Zabużko, uruchomiła dziś Pierwszą Edycję Programu Grantowego „Cześć Dziewczyny!”. Na najlepsze projekty poświęcone długofalowej pomocy Kobietom z Ukrainy Siostrzeństwo przekaże prawie 1,5 miliona złotych. Maksymalna wysokość grantu to 100 tysięcy złotych.

Pierwsza Edycja Programu Grantowego ,,Cześć Dziewczyny!” powstała jako odpowiedź na potrzeby milionów uchodźczyń i uchodźców, którzy zmuszeni byli uciekać z objętej wojną Ukrainy. Granty mają trafić do inicjatyw społecznych, które posłużą poprawie sytuacji ukraińskich Kobiet i Dzieci. Celem programu jest wsparcie lokalnych projektów, które pomogą im stworzyć w Polsce drugi Dom.

W ramach Programu rozdysponowane zostaną środki zebrane na Funduszu Wsparcia Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy „Cześć Dziewczyny!”. Jak do tej pory zgromadzono na nim prawie 1,5 miliona złotych, z czego milion złotych przekazała Dominika Kulczyk, Prezeska Zarządu Kulczyk Foundation. Pieniądze na długofalową pomoc zbierane są na kontach Fundacji oraz za pośrednictwem portalu Patronite: www.patronite.pl/czescdziewczyny

– Historia nie zapomni Polkom i Polakom tego, co zrobili dla Ukrainek i Ukraińców. Otwartej granicy, otwartych domów i mieszkań, otwartych serc. Jednak jako Siostrzeństwo wierzymy, że nadal można zrobić więcej – zapewnić tym ludziom stałe schronienie, zaopiekować się Nimi. Pomóc im postawić pierwszy krok. To, co ważne, i co rozumiem z perspektywy przedsiębiorczyni, to fakt, że powinniśmy być przygotowani na długofalowe wsparcie dla Nich. Myśleć o pomocy nie w charakterze sprintu, a maratonu – mówi Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation.

Zwycięskie projekty wyłoni Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie, koalicja 25 Kobiet z Polski i Ukrainy, która została powołana 4 kwietnia w Warszawie. Siostrzeństwo przyznawać będzie granty zarówno w tej, jak i kolejnych edycjach Programu.

W polskim transporcie międzynarodowym pracuje około 100 tys. kierowców z Ukrainy. Są odpowiedzialni za kluczowe dla naszej gospodarki dostawy m.in. żywności i środków higienicznych. Dzięki programowi „Carrieres4Ukraine” otrzymają wsparcie dla swoich rodzin, które po rozpoczęciu wojny musiały uciekać do Polski.

Kierowcy pracujący w Polsce stanowili przed wojną, aż 10 proc. całej migracji zarobkowej z Ukrainy. Obecnie, około 30 proc. z nich zdecydowało się zrezygnować z pracy i wrócić do ojczyzny, aby walczyć na froncie. Pozostali wciąż realizują transporty dostarczając polskie towary na zagraniczne rynki lub importują popularne marki produktów m.in. z terytorium Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

W obliczu trwającego konfliktu wielu z nich zdecydowało się na relokację do polski swoich bliskich. Done! Deliveries, polska spółka spedycyjna współpracująca z 5 tys. przewoźników rocznie, uruchomiła program pomocy, który jest dedykowany bliskim zatrudnionych w Polsce kierowców i ma pomóc w ich aklimatyzacji w naszym kraju.

Program „Carriers4Ukraine” to długofalowa, trwająca nawet do 3 miesięcy pomoc, która ma trafiać do konkretnych, najbardziej potrzebujących rodzin. Pieczę nad weryfikacją zgłoszeń beneficjentów programu pełnić będzie doświadczona w pracy z uchodźcami fundacja AKEDA. Środki na realizację działań są zbierane na internetowej zrzutce. Na sfinansowanie pierwszej tury pomocy Done! Deliveries przeznaczyło już 60 tys. zł.

– Od lat działamy w branży transportowej, środowisku przewoźników i kierowców międzynarodowych, którego obywatele Ukrainy są ważną częścią. Teraz nasi koledzy, partnerzy biznesowi czy współpracownicy potrzebują naszej pomocy. Chcemy okazać wsparcie przedstawicielom branży, a zebrane środki przekazać na skoordynowane, przemyślane działania pomocowe dla konkretnych osób. Wiemy, że potrzeby są ogromne, – mówi Damian Misiek, prezes Done! Deliveries.

Lider polskiego rynku akceptacji kart płatniczych – eService, rusza z akcją „Płacę i Pomagam”, której celem jest ułatwienie przedsiębiorcom włączenia się w zbiórki pieniężne na pomoc Ukrainie. Korzystając z autorskiego oprogramowania przygotowanego dla serii nowoczesnych terminali płatniczych Tetra, firma stworzyła funkcjonalność, która przy okazji codziennych transakcji kartowych umożliwia szybkie przekazywanie datków. Środki wpłacane za pomocą terminali eService, trafią w całości i bez pośredników na konta wybranych – sprawdzonych i wiarygodnych organizacji charytatywnych.

„Płacę i Pomagam” jest jednym z kilku działań, którymi wspieramy pomoc dla Ukrainy. To nasz sposób na szerokie udostępnienie prostego w użyciu narzędzia umożliwiającego włączenie się w niesienie pomocy zarówno tym, którzy chcieliby udostępnić legalną zbiórkę datków, jak i tym, którzy chcieliby przekazać na nią środki. Jego uniwersalność sprawia, że zbiórki będą mogli prowadzić nawet najdrobniejsi przedsiębiorcy – w osiedlowych sklepikach, punktach usługowych czy gabinetach kosmetycznych. Łącznikiem pomiędzy nimi a organizacjami charytatywnymi stają się terminale płatnicze eService oraz wypracowane rozwiązania formalne, gwarantujące szybkie i bezkosztowe przekazanie 100 procent zebranych środków – wyjaśnia Joanna Seklecka, prezes Zarządu eService.

Akcja przygotowana przez eService jest adresowana do przedsiębiorców – sklepów, firm usługowych, restauracji, hoteli oraz instytucji, które korzystając z terminali płatniczych, chcą wspierać zbiórkę środków na pomoc Ukrainie. Dzięki nowoczesnym terminalom serii Tetra, oprogramowaniu stworzonemu przez specjalistów eService oraz umowom zawartym z wybranymi organizacjami pożytku publicznego, powstało gotowe rozwiązanie umożliwiające łatwe przekazywanie datków zbieranych przy okazji prowadzonych transakcji kartowych.

Po wykonaniu standardowej płatności (za zakupy czy usługę), na ekranie terminala płatniczego biorącego udział w akcji „Płacę i Pomagam” pojawiać się będzie dodatkowy komunikat, informujący o możliwości przekazania na rzecz wybranej organizacji charytatywnej, datku o wartości np. 5, 10 lub 20 zł. Wystarczy wtedy wybrać odpowiednią kwotę i tak, jak przy standardowej transakcji płatniczej, dokonać płatności kartą. Datek można też przekazać osobno, wybierając odpowiednią funkcję z menu terminala.

Ogromną zaletą rozwiązania eService jest szybkość przekazywania zebranych środków, które trafią bezpośrednio na konto właściwej organizacji i będą gotowe do wykorzystania bez żadnych opóźnień. Co więcej, użytkownik terminala pośrednicząc w zbiórce, ani przez chwilę nie stanie się posiadaczem przekazywanych pieniędzy, co sprawia, że nie musi się obawiać związanych z tym, dodatkowych zobowiązań podatkowych.

W związku z kryzysem humanitarnym na Ukrainie organizacja non-profit CORE (Community Organized Relief Effort) uruchomiła program pomocy finansowej – Ukraine Humanitarian Crisis Cash Assistance Program – we współpracy z Mastercard, grupą EML, Międzynarodową Fundacją Stichting Giustra, Tommym Humphreysem i Parker Foundation. W ramach programu uchodźcy z Ukrainy otrzymają wsparcie w postaci cyfrowej gotówki, która umożliwi rodzinom samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb i bezpieczny transport.

Teraz, gdy prawie 5 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia kraju, pomoc humanitarna jest pilnie potrzebna, dlatego CORE i Mastercard łączą siły, aby opracować elastyczny program pomocy finansowej w formie przedpłaconych kart płatniczych. W pilotażowym okresie programu, który rozpoczyna się dzisiaj, 2 500 kart z doładowaniem o wartości 150 euro jest rozdawanych uchodźcom uciekającym z Ukrainy do Polski i innych krajów graniczących. Środki te pozwolą rodzinom na zakup niezbędnych artykułów i uzyskanie schronienia w ciągu 72 godzin, które zazwyczaj spędzają w tym regionie. Po zakończeniu pierwszego projektu pilotażowego CORE i jego partnerzy przekażą kolejne tysiące kart przedpłaconych, by dalej wspierać uchodźców.

– Chcemy dać rodzinom ukraińskim możliwość dokonywania najlepszych dla siebie wyborów w obliczu kryzysu humanitarnego, po tym jak ich życie uległo tak nagłej i gwałtownej zmianie. Jesteśmy dumni i wdzięczni za wsparcie naszych niesamowitych partnerów: Mastercard, EML i Stichting Giustra International Foundation, dzięki którym ten program wsparcia finansowego stał się rzeczywistością. CORE jest w pełni zaangażowany we wspieranie potrzeb uchodźców z Ukrainy. Będziemy nieprzerwanie współpracować z lokalnymi partnerami w Polsce i innych krajach graniczących z Ukrainą, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby – mówi Ann Lee, współzałożycielka i dyrektor generalna CORE.

– Sytuacja humanitarna w Ukrainie jest dynamiczna, dlatego współpracujemy z CORE i EML, aby możliwie szybko uruchomić program pomocy dla uchodźców opierający się na przedpłaconych kartach, które pomogą rozdysponować fundusze i pomoc humanitarną bezpośrednio do rąk uchodźców. Przekazując pomoc w formie pieniędzy na karcie, możemy zapewnić bezpieczeństwo płatności i elastyczność tym, którzy są w największej potrzebie – mówi Solveig Hatton, wiceprezes ds. współpracy z administracją publiczną, Mastercard Europe.

Karty, które są proste w użyciu i które można ponownie zasilić, zapewniają ich użytkownikom elastyczność, będąc jednocześnie ważnym elementem pomocy. Zagregowane i zanonimizowane dane demograficzne uzyskane dzięki temu programowi pomogą określić trendy migracyjne, dzięki czemu CORE i Mastercard będą mogli przewidzieć przyszłe potrzeby i szybko na nie reagować. Finansowanie programu było możliwe dzięki początkowej inwestycji Międzynarodowej Fundacji Stichting Giustra.

MCI Capital – wraz ze swoimi spółkami portfelowymi – uruchomił program płatnych praktyk i zatrudnienia dla kandydatów z Ukrainy. Jest on prowadzony pod patronatem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

– W ramach praktyk udało się stworzyć atrakcyjny, mamy nadzieję, program dla osób z Ukrainy, które znalazły się w wyniku wojny w naszym kraju i chciałyby wykorzystać ten czas do swojego zawodowego rozwoju – mówi Aleksandra Kulas, koordynator programu z ramienia MCI Capital. – W trakcie pracy na programem swoje merytoryczne wsparcie zaoferowało wiele wyspecjalizowanych podmiotów oraz ekspertów rynkowych, którzy pomogli w dopracowaniu naszego pomysłu i którzy w trakcie trwania praktyk będą nas zasilać swoją wiedzą i doświadczeniem – dodaje Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI. Do programu można aplikować pod adresem: https://mci.pl/en/formularz_rejestracyjny.

Organizatorami, oprócz MCI, są Morele, IAI, eSky oraz Netrisk Group, a kolejne spółki już deklarują chęć uczestnictwa w programie. W ramach praktyk oferowane są różnorodne staże. Działy, do których poszukiwani są kandydaci to: obsługa klienta, księgowość, nadzór (compliance), programiści (w tym deweloperzy software, front end, PHP fullstack), administratorzy baz danych, centra kontaktu, zespoły ds. jakości/reklamacji, zespoły ds. rekreacji, marketing cyfrowy, finanse, operacje globalne, kadry i płace, recepcja i administracja, wsparcie w zakresie fuzji i przejęć. Praktyki oferowane są nie tylko w Polsce (Warszawa, Kraków, Szczecin, Katowice), ale również za granicą (Sofia, Bukareszt, Wiedeń, Budapeszt).

Partnerami programu pod auspicjami Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej są także Meissner & Partners, Master Management Polska, Kancelaria DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy oraz Fundacja im. Lesława Pagi.

Rusza Przyjacielska Pomoc Medyczna, charytatywna platforma telemedyczna łącząca polskich medyków bez znajomości języka ukraińskiego z pacjentami z Ukrainy. Wykorzystanie inteligentnych technologii umożliwi komunikację bez barier.

Przyjacielska Pomoc Medyczna to inicjatywa charytatywna stworzona przez podmioty medyczne, uniwersytety i firmy technologiczne w geście solidarności z obywatelami Ukrainy. Celem inicjatywy jest pomoc osobom z Ukrainy, przebywającym w Polsce w uzyskaniu niezbędnej opieki medycznej. Lekarze – Wolontariusze oraz Inteligentne Technologie nieść będą bezpłatną pomoc medyczną obywatelom Ukrainy. Bez barier komunikacyjnych i geograficznych.

W wyniku toczącej się wojny w Ukrainie wielu jej obywateli szuka pomocy w Polsce. Już po 10 dniach trwających walk, w Polsce znalazło się ponad 2 000 000 osób. Większość z nich to kobiety i dzieci dotknięte traumą wydarzeń w Ukrainie. Wszyscy jesteśmy obecnie w stanie pełnej mobilizacji, aby pomóc potrzebującym. W odpowiedzi na trwającą sytuację, środowisko medyczne postanowiło zaktywizować się, oferując bezpłatną pomoc medyczną.

Dzięki Przyjacielskiej Pomocy Medycznej możliwe jest pokonanie dwóch największych barier niesienia pomocy przez lekarzy – bariera geograficzna i językowa. Dziś większość osób trafia do dużych miast, ale za chwilę grupa będzie znacznie bardziej rozproszona. Sam język ukraiński nie jest powszechnie znany w Polsce, a osoby z Ukrainy w większości nie mówią w języku polskim (szczególnie dzieci).

Uruchomiona platforma telemedyczna – www.przyjacielskapomocmedyczna.pl – ma za zadanie połączenie lekarza z pacjentem, gdzie dzięki technologii pozwoli im komunikować się bez bariery językowej, w czasie rzeczywistym. Platforma jest udostępniana obu stronom bezpłatnie.

Źródło: ISBnews