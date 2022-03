Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy najnowsze działania.

GO Sport Polska do 2019 roku była własnością francuską, a następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Ltd., której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego. Działalność operacyjna Sportmaster Operations oraz jej fundusze znajdują się w Singapurze. W Polsce firma wciąż znajduje się w fazie rozwoju i od momentu zakupu przechodzi proces zmian oraz restrukturyzacji, które mają przekształcić ją w biznes przynoszący zyski, podała spółka.

„Rozumiemy i niezwykle silnie odczuwamy strach i wielką tragedię Narodu Ukraińskiego. Bezzwłocznie podjęliśmy działania pomocowe – przekazaliśmy już towary o wartości ponad miliona złotych – karimaty, koce, śpiwory, kurtki – wszystko czego potrzebują ludzie przekraczający naszą wschodnią granicę. Cały czas szukamy innych sposobów pomocy” – czytamy w komunikacie.

„Jednocześnie, czując silną odpowiedzialność za prawie 500 pracowników, natychmiast podjęliśmy rozmowy z właścicielami na temat obecnej sytuacji GO Sport i jej przyszłości w Polsce. Po konsultacji właściciele spółki podjęli decyzję o wystawieniu GO Sport na sprzedaż. Obecnie poszukujemy kupca, ale prowadzimy już wstępne rozmowy. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco” – zapowiedziano także.

Black Red White (Grupa BRW) przekazuje 1 000 materacy dla uchodźców z Ukrainy. Trafiają one do organizujących bazę noclegową hoteli Arche.

„Pierwsza transza 200 materacy wyruszyła do Folwarku i Pałacu w Łochowie, druga – 300 materacy do hotelu w Siedlcach. Zakwaterowani zostaną tam uciekający przed wojną mieszkańcy Ukrainy. Kolejne 500 materacy w najbliższych dniach zostanie dostarczone do magazynu Arche, skąd będą dalej dystrybuowane do kolejnych lokalizacji” – czytamy w komunikacie.

Grupa BRW zdecydowała się dołączyć do działań podejmowanych przez sieć hoteli, aby przyśpieszyć budowę bazy noclegowej, tym samym zwiększając efektywność organizowanej pomocy, podano także.

Grupa BRW wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które organizuje pomoc dla ukraińskich dzieci z domów dziecka. Znajdą one schronienie w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w regionie wschodniej Polski. Pomoc trafi do trzech domów opieki dla dzieci w Biłgoraju, Zamościu i Siedlcach, które przyjmą ukraińskie dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi.

Generali Polska udzieliło uchodźcom z Ukrainy specjalnego bezzwrotnego wsparcia finansowego na organizację pomocy dla nich oraz dla ich bliskich. Dodatkowo, zaoferowało im możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

„W trzech biurach w Polsce: w Warszawie, Lublinie i Poznaniu została zorganizowana zbiórka produktów pierwszej potrzeby. Zostaną one przekazane potrzebującym poprzez Caritas Polska. Również we współpracy z Caritas organizowany jest program czasowego zakwaterowania dla kilkudziesięciu ukraińskich rodzin z dziećmi, m. in. w Warszawie. Generali pokryje koszty nie tylko samego zakwaterowania, ale również całodziennego wyżywienia dla wszystkich osób objętych tym programem. W pierwszym etapie program będzie realizowany przez kilka tygodni. W zależności od sytuacji będzie przedłużany lub korygowany”- czytamy w komunikacie.

Pracownicy Generali Polska aktywnie pomagają zapraszając osoby z Ukrainy do swoich mieszkań i domów, przekazując im potrzebne rzeczy, wspierając w transporcie.

W ramach akcji „Firmy dla Ukrainy” Fundacji Pomagam.pl swoje wirtualne skarbonki założyły m.in. portal Just Join IT, software house From Poland With Dev i agencja Flying Bisons.

Firmowa skarbonka Just Join IT działa pod hasłem #TechForUkraine – tym samym, pod którym zbierane są informacje o działaniach branży technologicznej dla Ukrainy. Portal wpłacił 30 tysięcy złotych na swoją zbiórkę, żeby zachęcić innych.

Z kolei agencja digitalowa Flying Bisons wpłaciła na start 5 tys. zł oraz zaoferowała pomoc Ukraińcom w odnalezieniu się na rynku pracy. Obsługujący głównie klientów z USA software house From Poland With Dev założył zbiórkę, żeby ułatwić pomoc swoim partnerom zza granicy, którzy zgłaszali się do polskiego zespołu z pytaniem, jak mogą pomóc.

W ramach wsparcia dla uchodźców z Ukrainy na portalu Domiporta.pl można za darmo dodać ogłoszenie dotyczące bezpłatnego udostępnienia lokum dla Ukraińców. Cena w ogłoszeniu będzie automatycznie ustawiona na 0 zł.

W związku z kryzysową sytuacją w Ukrainie, spółka Formaster, właściciel marki Dafi, podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia osobom dotkniętym wojennym terrorem. W marcu cały zysk z internetowej sprzedaży butelek filtrujących oraz filtrów w barwach Ukrainy trafi do potrzebujących. Akcja ,,Razem możemy więcej” odbywa się na stronie www.dafi.pl. W geście solidarności firma przekaże dodatkowo 100 000 zł na pomoc wschodnim sąsiadom.

Oddziały spółki w Kielcach i Bilczy prowadzą wśród pracowników zbiórkę rzeczy dla potrzebujących osób z Ukrainy. Taka postawa polskiego producenta filtrów do wody kranowej ma za zadanie zmobilizować pozostałe firmy do wsparcia Ukrainy.

Bieguni, czyli polska drużyna biegaczy narciarskich, pobiegnie dla Ukrainy w 100. edycji legendarnego szwedzkiego Biegu Wazów (Vasaloppet). Drużyna złożona jest m.in. z przedstawicieli polskiego świata finansów oraz marketingu i wspierana przez e-platformę z kamperami na wynajem – Campiri.pl.

„Na start piątka Biegunów zaproponowała 5 tys. zł wsparcia dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Członkowie polskiego teamu zadeklarowali, że zarówno podczas startującej 2 marca podróży do Szwecji kamperem, jak i podczas dwóch biegów po 90 km (sztafetowy 4 marca i indywidualny 6 marca) kwestować będą na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Każdy kilometr, lajk czy nowy obserwujący na twitterowym koncie, oznacza kolejne środki dla Polskiej Akcji Humanitarnej” – czytamy w komunikacie.

Kwota przekazana na PAH będzie liczona według metody 1 zł za 1 km. Każdy przejechany kamperem Campiri kilometr oraz każdy kilometr przebiegnięty przez członków polskiego teamu, oznacza 1 zł ekstra wsparcia na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Ale to dopiero początek, podano także.

Accenture zdecydowało o przekazaniu 5 mln USD dla organizacji pomocowych non-profit działających na rzecz mieszkańców Ukrainy pozostających na miejscu oraz tych, którzy uciekając dotarli do Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier i Czech. Ponadto podwoi wsparcie finansowe przekazywane przez swoich pracowników.

„Accenture nie prowadzi działalności na Ukrainie, ale będzie kontynuować wysiłki związane z niesieniem pomocy dla naszych ukraińskich pracowników z całego świata oraz ich rodzin. Zapewniamy wsparcie telemedyczne na Ukrainie, a także pomagamy członkom rodzin opuszczającym ten kraj” – czytamy w komunikacie.

Accenture podjęło także decyzję o niekontynuowaniu działalności w Rosji.

Grupa kapitałowa Anwim nawiązała współpracę z Polską Akcją Humanitarną w ramach pomocy dla poszkodowanych w wyniku wojnie na Ukrainie. Spółki Anwim i ESPPOL Trade przekazały darowiznę w wysokości 200 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na pomoc bezpośrednią, włączając w to żywność, pomoc psychologiczną i inne formy wsparcia dla osób, które musiały uciekać ze swoich domów, podano.

Dodatkowo, Anwim otworzył skarbonkę na portalu Siepomaga.pl, zsynchronizowaną ze zbiórką PAH. W ten sposób do akcji „MOYA dla Ukrainy” mogą włączyć się wszyscy pracownicy i klienci stacji paliw MOYA. Na wszystkich stacjach paliw MOYA w całej Polsce pojawią się kody QR za pomocą których każdy odwiedzający stacje będzie mógł zrobić szybki przelew dowolnej kwoty na poczet zbiórki „MOYA dla Ukrainy” na portalu Siepomaga.pl. Wpłaty można dokonywać na stronie: https://www.siepomaga.pl/moya-dla-ukrainy.

Dodatkowo, na wybranych stacjach paliw MOYA, znajdujących się w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, pracownicy służb mundurowych i medycznych będą mogli odebrać kawę lub hot-doga za symboliczny 1 grosz. Oprócz tego, GK Anwim włącza się w doraźną pomoc konkretnym grupom ludzi, jak np. wsparcie rzeczowe dla rodzin pracowników firmy współpracującej z Anwim, zatrudniającej pracowników z Ukrainy.

Zarządy wszystkich Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce przekazały ponad 2 mln zł dla Ukrainy. Zebrane przez 14 – tj. wszystkie SSE pieniądze, zostaną przekazane na pomoc humanitarną.

Producent TokLoka, komunikatora mobilnego stworzonego przez zespół polskich programistów udostępnił bezpłatnie komunikator wszystkim obywatelom Ukrainy.

„Jednym z wielu okrucieństw wojny jest utrata kontaktu z bliskimi. Ataki rosyjskie mają miejsce również w cyberprzestrzeni ich celem jest utrudnienie komunikacji na terenie Ukrainy. Dlatego zdecydowaliśmy się na bezpłatne udostępnienie naszego komunikatora wszystkim obywatelom Ukrainy. Organizacje oraz prywatne osoby prosimy o kontakt mailowy na adres media@tok-lok.com” – powiedziała CEO Reiba, producenta TokLok Paulina Woźniak- Kołodziej.

Aplikacja jest produktem komercyjnym – w normalnych warunkach konieczne jest opłacenie abonamentu, którego wielkość różni się w zależności od liczby kont użytkowników. Obecnie, TokLok udostępniany jest za darmo wszystkim obywatelom Ukrainy. Twórcy aplikacji deklarują nieodpłatne udostępnienie komunikatora także opozycyjnym organizacjom społecznym i politycznym z Białorusi oraz Rosji.

Grupa CDRL dołączyła do firm działających na rzecz ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ramach akcji Coccodrillo Pomagamy Ukrainie grupa przekazała 50 tys. na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce oraz przygotowała ubrania dla 100 dzieci z Ukrainy.

Marka kontynuuje również akcję’ Ubierz Marzenia’ we współpracy z Ubrania do oddania i poprzez tę inicjatywę zachęca swoich klientów do pomocy. W ramach akcji wystarczy przygotować niepotrzebne dziecięce ubranka i zamówić bezpłatnego kuriera lub zanieść przedmioty do jednego salonów Coccodrillo. Każdy 1 kg przekazanych ubrań to 1 zł, a akcja trwa do odwołania. Zebrana kwota zostanie podwojona i rozdzielona po równo między Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i Fundację Mam Marzenie, podano także.

Grupa ENEL-MED przekazała bezpłatnie sprzęt medyczny, środki opatrunkowe oraz leki na rzecz Organizacji Charytatywnej „SERCE DZIECIOM UKRAINY”, a następnie do szpitali polowych na Ukrainie. Pierwszy transport wyruszył we wtorek 1 marca, a w planach są kolejne, podała spółka. Również wielu pracowników spółki indywidualnie włączyło się w pomoc dla uchodźców, organizując zbiórki potrzebnych rzeczy, m.in. ciepłych koców, żywności i środków higienicznych.

Grupa ENEL-MED oferuje pomoc medyczną dla uchodźców z Ukrainy (dorosłych i dzieci) w oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej osoby z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt u lekarza internisty i pediatry w następujących placówkach:

*Warszawa: Oddział Wilanów, Ursus, Galeria Młociny,

*Kraków: Oddział Wadowicka,

*Katowice: Oddział Chorzowska.

Wizytę w powyższych oddziałach można umówić pod numerem: 22 434 09 09

Pozostałe placówki, świadczące pomoc z ramienia enel-med:

*Gdańsk: „Zaspa” Centrum Medyczne SP. Z O.O., ul. Burzyńskiego 1, tel. (58) 769 38 66

*Gdynia: Clinica Medica, ul. Mireckiego 11, tel. (58) 661 50 55

*Łódź: Salve Medica, ul. Szparagowa 10, tel. (42) 254 64 00

*Poznań: Med Polonia, ul. Starołęcka 42, tel. (61) 22 75 810

*Wrocław: Scanmed, ul. Parkowa 46, tel. (12) 629 88 00

Grupa ENEL-MED uruchomiła również bezpłatną infolinię pomocy psychologicznej pod numerem: 22 267 68 53. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. Konsultacje dostępne są w języku polskim i angielskim.

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie Fundacja Polska Bezgotówkowa wraz partnerami programu – Mastercard, Visa, agentami rozliczeniowymi oraz bankami – podjęła decyzję o zrefundowaniu kosztów związanych z obsługą charytatywnych wpłat dokonanych kartami Visa i Mastercard. Z refundacji będą mogli skorzystać wszyscy agenci rozliczeniowi obsługujący instytucje charytatywne zarejestrowane w Polsce, niezależnie od udziału w Programie Polska Bezgotówkowa. Fundacja pokryje wszystkie koszty ponoszone przez agentów rozliczeniowych związane z wpłatami na rzecz Ukrainy od 24 lutego 2022 r. do odwołania.

Spectra Development wraz z pracownikami zaangażowała się w zbiórkę na zakup m.in. środków medycznych, defibrylatorów i leków dla Ukrainy. Transporty z pomocą do Lwowa, Kijowa i Równego zostały wysłane, podała spółka na LinkedIn.

XTB napisał na LinkedIn: „podjęliśmy decyzję o przekazaniu darowizn o łącznej wartości 1 miliona zł na rzecz dwóch fundacji charytatywnych, które pomagają Ukrainie w trakcie tego kryzysu humanitarnego – Polska Akcja Humanitarna (PAH), UNICEF Poland

Grupa Eurocash we współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej, od początku agresji Rosji na Ukrainę, pomogła już blisko 400 rodzinom swoich pracowników z Ukrainy, podano. Grupa Eurocash zatrudnia w Polsce ponad 20 tys. osób. Blisko 2 tys. ma obywatelstwo ukraińskie.

Wcześniej Grupa Eurocash dołączyła do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich. Wstrzymane zostały zarówno zakupy, jak i sprzedaż tych produktów we wszystkich kanałach Grupy.

We współpracy z Caritas Polska Grupa przekazała już ponad 4 tys. paczek dla uchodźców, a w nich blisko 40 ton żywności i podstawowych artykułów higienicznych. Kolejne paczki są w przygotowaniu.

Firma Raytheon Technologies i jej pracownicy przekazują fundusze i artykuły pierwszej potrzeby polskim organizacjom charytatywnym prowadzącym akcje pomocowe na rzecz Ukrainy. Pratt & Whitney, Collins Aerospace oraz Raytheon Missiles and Defense – firmy należące do Raytheon Technologies, które mają oddziały w Polsce – przekazują łącznie ponad 500 000 USD na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej i innych organizacji niosących pomoc, podała spółka. Firma przekaże również agregaty prądotwórcze z lokalnych zakładów w Rzeszowie na rzecz Rzeszowskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Oprócz darowizn przekazywanych przez firmę, pracownicy Raytheon Technologies skorzystali z firmowego programu zbierania funduszy na rzecz Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, organizacji Save the Children, organizacji Lekarze bez Granic, organizacji CARE oraz Polskiej Akcji Humanitarnej, podano także.

Firma będzie nadal współpracować z organizacjami pomocowymi i agencjami rządowymi w Polsce, aby zapewnić pomoc w tym trudnym okresie zarówno dla mieszkańców Ukrainy, jak i Polski.

Klienci Biedronki mogą zaangażować się w akcję pomocową w trakcie codziennych zakupów. Sposoby są dwa: wpłata finansowa podczas płacenia w kasach tradycyjnych oraz samoobsługowych albo dołączenie do organizowanej wspólnie z Bankami Żywności zbiórki produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy, podała firma.

Wpłaty pieniężne można realizować we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Aktualną kwotę można śledzić na stronie biedronka.pl.

Dodatkowo, od piątku 4 marca, w blisko 3 tys. sklepów sieci Biedronka rusza zbiórka żywności i artykułów higienicznych dla uchodźców z Ukrainy. Zebrane produkty zostaną przekazane do Banków Żywności, partnera społecznego tej akcji. Transport produktów na zbiórki dla potrzebujących i cała logistyka będzie po stronie sieci handlowej.

Sieć we współpracy z Glovo, przygotowała także specjalny mechanizm dla dokonujących zakupów w Biedronce on-line. Wybierając ikonę Pomagam Ukrainie, można wskazać jeden z pięciu zestawów produktowych o wartości 30, 50 lub 100 zł, w których skład wchodzą produkty spożywcze i inne pierwszej potrzeby. Po dokonaniu zamówienia i realizacji płatności, sieć Biedronka przekaże je również do Banków Żywności. Ta specjalna akcja działa od piątku, 4 marca, na terenie Warszawy, a od poniedziałku, 7 marca, będzie dostępna we wszystkich pozostałych 35 miastach, w których działa Sklep Internetowy sieci Biedronka.

Google.org, charytatywny dział Google, przekazuje polskim organizacjom pomocowym 10 mln USD (blisko 40 mln zł na wsparcie bieżących działań humanitarnych w Ukrainie, pomoc uchodźcom i uchodźczyniom w ich pierwszych tygodniach pobytu w Polsce, a także na wszelkie inne działania, które będą wspierać ich długofalowe potrzeby, podało Google.

„Wsparcie w wysokości 2,6 miliona dolarów (ponad 10 milionów złotych) trafi do Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), która organizuje natychmiastową, bezpośrednią pomoc uciekającym oraz wsparcie w ewakuacji ze stref objętych konfliktem. Grant w wysokości 1 miliona dolarów (blisko 4 milionów złotych) wesprze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które jest częścią konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz pomocy uchodźcom i uchodźczyniom po ich przybyciu do Polski” – czytamy w komunikacie.

Aby wspomóc rozwijanie programów pomagających uchodźcom i uchodźczyniom w przesiedleniu się i adaptacji w nowym otoczeniu, utworzony zostanie także fundusz o wartości 6,5 mln USD (prawie 26 mln zł) na rzecz organizacji, które będą prowadzić działania odpowiadające na długofalowe potrzeby uchodźców, podano także.

Hydra Games zdecydowała, iż 10% wpływów ze sprzedaży wszystkich swoich gier, na wszystkich platformach, na których gry spółki są dostępne, począwszy od 24 lutego przekaże na wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża.

„Środki zgromadzone na pomoc Ukrainie prześlemy na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb” – czytamy w komunikacie.

Każdy z członków naszego zespołu również osobiście angażuje się w lokalną pomoc ukraińskim uchodźcom, podano także.

Przychodnia telemedyczna Dimedic uruchomi 8 specjalny serwis z bezpłatnymi konsultacjami lekarskimi dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Asystenci medyczni i lekarze mówiący po ukraińsku są dostępni 7 dni w tygodniu, a konsultacja z lekarzem jest możliwa w ciągu 2 godzin, podała firma.

„Przychodnia online Dimedic uruchomi 8 marca 2022 r. specjalny serwis www.onlayn-likar.com, w którym oferuje bezpłatne konsultacje lekarskie przez telefon dla osób w kryzysie uchodźczym, uciekającym z Ukrainy. Rejestracja jest dostępna na stronie https://www.onlayn-likar.com/ w języku ukraińskim oraz pod numerem infolinii 42 239 20 50. Pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskich przez telefon w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim. Pomoc niosą im lekarze wielu specjalizacji – lekarze rodzinni, interniści, pediatrzy, chirurdzy, ginekolodzy: codziennie od 8 do 20 (włączając w to niedziele i święta).” – czytamy w komunikacie.

Poza pomocą telefoniczną, kluczową Dimedic udostępnia bezpłatne konsultacje w przychodniach stacjonarnych Dimedic w Łodzi (Ząbszyńska 3C) oraz Kołobrzegu (Wschodnia 3) w godzinach pracy przychodni (pon-pt w godzinach 8-18), podano także.

Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Dimedic dedykowanym osobom w kryzysie uchodźczym z Ukrainy, niezbędne jest posiadanie statusu uchodźcy (potwierdza go stempel w paszporcie, wbity po 24 lutego 2022 lub inny dokument).

Ze względu na wyjątkową sytuację przy granicy z Ukrainą i zwiększone zapotrzebowanie na zakupy produktów pierwszej potrzeby, wybrane sklepy Netto na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego będą otwarte także w niedziele. Łącznie to 18 placówek. W większości swoich sklepów w tym regionie Netto obniżyło o 30% ceny 40 najbardziej potrzebnych w tej chwili produktów.

ALDI otwiera sklepy w niedziele niehandlowe w województwach przy granicy z Ukrainą i obniża w nich ceny 1200 produktów. Dyskonter w ten sposób wspiera uchodźców z Ukrainy oraz wszystkich tych, którzy chcą im pomóc, dokonując najpotrzebniejszych zakupów i przekazując je potrzebującym. Ceny najczęściej kupowanych produktów spożywczych obniżono o maksymalnie 25%, a produktów z kategorii odzież, tekstylia domowe o 30%. By umożliwić płynność zakupów wszystkie sklepy ALDI w województwach przygranicznych będą otwarte także w niehandlowe niedziele od 10.00 – 17.30, począwszy od najbliższej niedzieli – 6 marca.

W serwisie transakcyjnym mBanku, a niedługo także w aplikacji mobilnej, pojawią się rozwiązania ułatwiające przekazanie pieniędzy na rzecz Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Zbiórka prowadzona będzie dla ofiar rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Bank udostępni także swój budynek poszkodowanym z Ukrainy, którzy szukają schronienia w Polsce.

„Co ważne, wpłat na zbiórkę PCPM i mBanku będą mogli dokonywać nie tylko klienci banku. Dzięki współpracy z Paynow – bramką płatniczą z grupy mBanku – będzie to mógł zrobić każdy. Wystarczy wejść na stronę www.mbank.pl/ukraina i kliknąć przycisk „pomagam”. Wpłaty na rzecz PCPM, która jest organizacją pożytku publicznego, można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na ewakuację mieszkańców, zakup podstawowych artykułów spożywczych, środków higienicznych, a także wyposażenie punktów pomocy humanitarnej, gdzie zapewnione jest bezpieczne schronienie dla uciekających rodzin” – czytamy w komunikacie.

mBank zdecydował również, że udostępni swój budynek poszkodowanym z Ukrainy, którzy szukają schronienia w Polsce. Tymczasowe miejsce pobytu zostanie uruchomione w biurowcu w centrum Warszawy, gdzie wcześniej mieściły się biura centrali banku. Budynek jest już przygotowany na przyjęcie 20 osób. Trwają prace nad adaptacją kolejnej powierzchni.

Brand24 udostępnił swoje narzędzia do monitorowania mediów internetowych, aby wyłapywać oraz blokować konta i boty szerzące kłamstwa dotyczące wojny w Ukrainie.

„Pracujemy blisko z NASK w walce z dezinformacją. Stworzyliśmy m.in. profil twitter.com/przeciw_wojnie, gdzie publikujemy ostrzeżenia o dezinformacji i demaskujemy profile botów ją napędzające. Udało nam się w ten sposób zneutralizować setki botów, a zasięg dezinformacji, jaką rozsiewały, spadł z milionów do dziesiątek tysięcy impresji. Nasza praca miała wpływ nawet na BBC online, które pod naszym naciskiem usunęło szkodliwe treści. Udostępniliśmy też specjalną podstronę Brand24 dla zweryfikowanych wolontariuszy, którzy dzięki niej trafiają na główne węzły dezinformacji i demaskują je” – powiedział prezes Brand24 Michał Sadowski.

Spółka udostępniła jednocześnie swoje narzędzia kilkudziesięciu organizacjom fact-checkingowym oraz koordynującym pomoc dla Ukrainy i uchodźców. Dzięki temu mogą one monitorować indywidualne oferty pomocy i przekierowywać je w jedno miejsce. Konta otrzymały m.in. takie organizacje jak Fundacja Pravda, Konkret24, Outriders, TechToTheRescue.

Fundacja PGE od 25 lutego przekazała darowizny na łączną kwotę 420 tys. zł, które zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom, jak również na zakup artykułów i ich wysyłkę do potrzebujących na Ukrainie.

W akcję pomocy Ukraińcom zaangażowały się także drużyny sportowe i instytucje kultury pod patronatem PGE. Muzeum Narodowe w Warszawie od najbliższego weekendu poprowadzi animacje w języku polskim i ukraińskim. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje i miejsce do zabawy. Przestrzeń edukacyjna jest inspirowana Galerią Sztuki XIX Wieku, której Mecenasem jest PGE Polska Grupa Energetyczna. PGE przekazała także niezbędne materiały i przybory do realizacji zajęć z dziećmi.

Akademie sportowe, których sponsorem jest PGE, realizują bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży, przekazują sprzęt sportowy i niezbędne produkty do ośrodków, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy, a także przedmioty na licytacje, z których dochód jest przeznaczony na pomoc Ukraińcom, czy też przygotowują miejsca noclegowe.

Poczta Polska solidaryzuje się z napadniętą przez Rosję Ukrainą i wysyła pomoc rzeczową, której odbiorcą po stronie ukraińskiej będzie Poczta Ukrainy UKRPOSHTA. Pierwszy TIR z najpotrzebniejszymi aktualnie rzeczami właśnie wyruszył w drogę, podała Poczta. Wartość pomocy to ponad 224 tys. zł. W uzgodnieniu z Pocztą Ukrainy, Poczta Polska przejęła m.in. rolę łącznika UKRPOSHTA w międzynarodowym ruchu pocztowym, podano także.

„Dostawa najpotrzebniejszych przedmiotów, w tym m.in. konserw mięsnych, mleka w proszku i musu dla dzieci, środków higienicznych i dezynfekujących, chusteczek, karimat, śpiworów, kocy, czy noszy płachtowych do przenoszenia rannych, jest już w drodze. Wartość wysłanych darów to ponad 224 tys. zł, z czego ponad 181 tys. zł. pochodzi z funduszy własnych pocztowej fundacji korporacyjnej „Pocztowy Dar”, wpłat podmiotów Grupy Poczty Polskiej oraz wpłat pracowników Poczty Polskiej. Pozostałe dary przekazały firmy współpracujące z Pocztą Polską: Polfa Tarchomin S.A., ekobieca, MAKEUP , Avanti Sp. z o.o., Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin Publimar, Babymam. W pełni załadowanej ciężarówce znalazły się 32 palety z darami” – czytamy w komunikacie.

Poczta Polska oddała do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych swoje zasoby w zakresie: kilkuset miejsc noclegowych w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych oraz hotelu pracowniczym, przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce, specjalnych transportów na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz gotowości do zaoferowania miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

Poczta zorganizowała również koleżeńską zbiórkę pracowniczą na rzecz Ukrainy i w ramach wewnętrznej akcji pomocowej zbiera produkty niezbędne obywatelom Ukrainy. Uruchomione zostało także specjalne subkonto przez Fundację Pocztowy Dar: 36 1320 1104 3014 4239 2000 0005

W odpowiedzi na apele władz państwowych, w obliczu wzmożonego zapotrzebowania na produkty pierwszej potrzeby dla uchodźców oraz społeczności województw graniczących z Ukrainą wszystkie 300 sklepów sieci Biedronka w województwach podkarpackim i lubelskim czynnych będzie również w niedzielę 6 marca.

W związku z toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych, by usprawnić pomoc humanitarną dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

W ramach pakietu ułatwień dotyczących przejazdów po polskich drogach transporty humanitarne zostały zwolnione z opłat w systemie e-toll. Dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych. Samochody na ukraińskich rejestracjach mogą się także poruszać bezpłatnie płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

Wdrożona została również szybka ścieżka zwalniania z obowiązku posiadania zezwoleń dla samochodów ciężarowych wykonujących przewozy humanitarne. Działania te są koordynowane przez Ambasadę Ukrainy w Polsce. W praktyce dla kierowców oznacza to zwolnienie z konieczności posiadania zezwolenia drogowego. Z ułatwień mogą korzystać także podmioty z innych krajów, które organizują przewozy pomocy humanitarnej dla Ukrainy przez Polskę.

Polska postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania niektórych przepisów rozporządzenia dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Od 26 lutego br. obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC na terenie Polski, z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika tych kategorii. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. W ślad za narodowym przewoźnikiem poszły inne spółki – w tym samorządowe. W sumie obecnie 12 przewoźników oferuje pasażerom z Ukrainy swoje usługi za darmo.

Polska nawiązała współpracę z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, pozwalająca na bardziej efektywne przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów.

Współpracuje blisko z Deutsche Bahn:

· wzmocnione zostały składy pociągów Berlin-Warszawa Express o dodatkowe wagony,

· od 4 marca br. o 5:17 odjeżdża z Warszawy dodatkowy pociąg Deutsche Bahn na trasie do Frankfurtu nad Odrą,

· uruchomiony został dodatkowy pociąg DB Region z Cottbus do Przemyśla (bez przystanków pośrednich na terenie Polski),

· zostało uruchomione połączenie wahadłowe Franfurt-Berlin,

· Deutsche Bahn udostępnił także swoje autobusy, które obecnie kursują na trasie Warszawa-Niemcy.

Swoje dodatkowe pociągi uruchomiły także České drahy oraz Regio Jet.

Od 28 lutego br. spółka PKP Intercity, na wniosek Ministerstwa Infrastruktury, uruchomiła codziennie dodatkowy pociąg humanitarny. Składy w kierunku Ukrainy zaopatrywane są w niezbędne produkty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W drodze powrotnej zabierają oczekujących na przejazd w kierunku Przemyśla. Od 27 lutego br. pociąg Kiev Express wyruszający z Warszawy w kierunku Kijowa jest codziennie dodatkowo zaopatrywany w prowiant lub artykuły pierwszej potrzeby. Dary pochodzą z różnych źródeł, np. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, instytucji samorządowych, prywatnych firm.

W ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia PKP Intercity ma przygotowany specjalny pociąg sanitarny, kursujący na trasie Mościska-Warszawa-Mościska. Skład zestawiony jest z 10 wagonów, część z nich została przystosowana na pomieszczenia sanitarne dla rannych osób (ze sprzętem medycznym i łóżkami polowymi), pozostałe wagony mogą być zaopatrzone w najpotrzebniejsze produkty. Skład jest wykorzystywany w zależności od potrzeb.

Fundacja Energa włączyła się w działania związane z pomocą Ukrainie – przekaże wsparcie finansowe instytucjom organizującym miejsca pobytu uchodźcom z Ukrainy w Polsce. W organizacji wsparcia dla Ukrainy Energa nawiązuje współpracę m.in. z harcerzami z Chorągwi Gdańskiej, Zakonem Ojców Kapucynów oraz Fundacją Wspólny Nurt. Fundacja Energa utworzyła specjalne konto „Na pomoc Ukrainie”, na które pieniądze mogą wpłacać pracownicy Grupy Energa, ich rodziny i bliscy. Środki zostaną przekazane na zapewnienie wsparcia uchodźcom z Ukrainy.

Materialną pomoc Ukraińcom zadeklarowała również Energa Operator, która zorganizowała wśród pracowników zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Na liście zbieranych rzeczy znajdują się m.in. koce, śpiwory, karimaty, a także środki chemiczne i opatrunkowe, kosmetyki, produkty dla dzieci oraz nowa bielizna i ubrania. Zbiórka jest prowadzona w gdańskiej centrali Energi Operatora i w oddziałach spółki.

Zbiórkę darów prowadzi również Energa Obrót. Zbierane są tylko i wyłącznie potrzebne, wskazane rzeczy – ubrania wojskowe i termoaktywne, śpiwory, apteczki wojskowe, opatrunki i sprzęt surwiwalowy.

Dla przebywających na granicy polsko-ukraińskiej uchodźców Energa przekaże 2000 power banków.

Część miast, które zostały laureatami dorocznego plebiscytu „Świeć się z Energą”, np. Bielsko- Biała i Aleksandrów Łódzki, zadeklarowało przekazanie otrzymanego w ramach konkursu sprzętu AGD na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Lodówki i inne urządzenia trafią do miejsc, w których będą kwaterowane osoby przybywające do Polski. Szczegóły i zakres wsparcia będzie ustalany wraz z samorządami.

Grupa ALDI Nord przekaże 1 mln euro euro organizacji UNICEF, która niesie pomoc humanitarną dla dzieci i rodzin dotkniętych wojną w Ukrainie. Pomoc trafi również do osób przebywających na przejściach granicznych i w sąsiednich krajach. Dodatkowo dyskonter utworzył specjalny budżet na kwotę 500 000 euro, który zostanie przeznaczony na wsparcie lokalnych organizacji pomocowych, dostarczających Ukrainie niezbędnych produktów.

Polska spółka należąca do Grupy ALDI Nord również podejmuje inicjatywy na rzecz wsparcia uchodźców oraz tych, którzy udzielają im pomocy. Każdy ze sklepów ALDI w Polsce przekaże wybrane produkty z oferty niespożywczej do organizacji lub instytucji pomocowych. Sklepy na podstawie lokalnego rozeznania przygotują własną paczkę, która trafi do osób potrzebujących, a w ich skład wejdzie między innymi pościel, kołdry, koce, ręczniki, termosy, buty, ciepła odzież, podano.

Źródło: ISBnews