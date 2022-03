Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną, jak również wsparcie moralne na rzecz obywateli Ukrainy – w ich Ojczyźnie i w Polsce. Poniżej przedstawiamy działania z 28 lutego.

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) napisał na swoim profilu na Twitterze: „Już wszyscy przewoźnicy kolejowi w Polsce wprowadzają bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy. Komplet informacji (z tłumaczeniem) utk.gov.pl/ukraina”

Od niedzieli został uruchomimy formularz zgłoszeniowy dla wszystkich zainteresowanych pomocą Ukrainie. Formularz dostępny jest na stronie: pomagamukrainie.gov.pl, podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„Jeśli Twoja gmina, powiat, województwo, fundacja, stowarzyszenie, firma itp. otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy – przekaż nam szczegóły, a ułatwimy przekazanie pomocy. Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami” – czytamy w informacji.

Urząd ds. Cudzociemców podał na swojej stronie internetowej: „All persons fleeing from Ukraine from the armed conflict do not need to register or worry about formalities at reception points. All persons fleeing Ukraine, seeking refuge in Poland, do not need to worry about the legality of their stay. There is also no need to submit any applications at the Office for Foreigners/voivodship offices / Border Guard posts in the coming days. The same applies to Ukrainian citizens staying in Poland whose residence permits have expired”.

PKP Intercity koncentruje się na działaniach wspierających Ukrainę i jej obywateli. Spółka cały czas realizuje połączenia między Polską a Ukrainą zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Przewoźnik współpracuje także z władzami RP, a także władzami lokalnymi i centrum zarządzania kryzysowego w Przemyślu.

Pociągi kursują zgodnie z rozkładem, podkreśla przewoźnik.

PKP Intercity realizuje połączenia między Polską a Ukrainą zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Aktualnie do Polski codziennie wjeżdżają i wyjeżdżają cztery pary pociągów z Ukrainy: jedna para pociągów jedzie przez przejście graniczne w Dorohusku, trzy pary przekraczają granicę w Medyce.

Pociągi jadące przez przejście w Dorohusku

Pociąg nr 67 Kijów (18:48) – Dorohusk (4:04; 6:25) – Warszawa Wschodnia (10:08)

Pociąg nr 68 Warszawa Wschodnia (17:48) – Dorohusk (21:29; 23:44) – Kijów (11:00)

Pociągi jadące przez przejście w Medyce:

Pociąg nr 705 Kijów (5:52) – Korosteń – Podzamcze – Lwów – Przemyśl Główny (12:32)

Pociąg nr 706 Przemyśl Główny (15:45) – Lwów – Podzamcze – Korosteń – Kijów (23:57)

Pociąg nr 715 Kijów (6:50) – Winnica – Chmielnicki – Lwów – Przemyśl Główny (15:03)

Pociąg nr 716 Przemyśl Główny (13:10) – Lwów – Tarnopol – Chmielnicki – Winnica – Kijów (23:08)

Pociąg nr 35 Odessa (18:25) – Przemyśl Główny (9:02)

Pociąg nr 36 Przemyśl Główny (18:59) – Odessa (10:54).

Lidl Polska przekazuje ponad 1 000 000 zł wsparcia produktowego na cel działań humanitarnych prowadzonych na rzecz rodzin, kobiet i dzieci doświadczających kryzysu uchodźczego koordynowanych przez Caritas Polska oraz Polską Akcję Humanitarną. Firma tłumacz, że wybrała działanie poprzez wiarygodnych partnerów, aby najskuteczniej nieść pomoc w postaci żywności, napojów, odzieży, tekstyliów domowych oraz innych aktualnie niezbędnych produktów.

„Z myślą o naszych pracownikach w 2020 roku uruchomiliśmy Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z profesjonalnej, poufnej, bezpłatnej pomocy udzielanej przez wykwalifikowanych psychologów, prawników lub doradców finansowych. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie dla pracowników narodowości ukraińskiej przebywających w Polsce został uruchomiony dedykowany numer telefonu, pod którym otrzymają oni konsultacje udzielane przez specjalistów posługujących się językiem ukraińskim oraz rosyjskim. Dla naszych Koleżanek i Kolegów z Ukrainy wprowadzamy ponadto następujące działania pomocowe: gwarancję możliwości powrotu do pracy dla osób, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin; pomoc w znalezieniu miejsc zakwaterowania dla rodzin naszych pracowników z Ukrainy w Polsce; wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w naszej firmie – pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń” – czytamy w komunikacie.

Od soboty, w ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy, operator sieci Plus oraz marka Plush zaangażowane są w dystrybucję darmowych starterów, które wydawane są w punktach recepcyjnych m.in. w Przemyślu, Dorohusku oraz Ustrzykach Dolnych.

W ramach przekazanych starterów obywatele Ukrainy otrzymają – w przypadku startera:

• Plus na kartę – 6 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie,

• Plush na kartę – 12 GB na korzystanie z usługi internetu oraz 5 zł na koncie.

W przypadku obu starterów obywatele Ukrainy mogą także włączyć dodatkowo przyznane wcześniej przez Plusa darmowe pakiety: 500 minut do sieci komórkowych Kyivstar, Lifecell i Vodafone na Ukrainie oraz 10 GB – jednorazowy pakiet do wykorzystania na terenie Polski.

Aby skorzystać ze starterów niezbędna jest ich wcześniejsza rejestracja, w czym pomagają osoby w punktach recepcyjnych, podkreśla operator.

Grupa Polsat Plus włączyła kanał informacyjny Ukraina 24 we wszystkich swoich usługach i serwisach. Można go oglądać w usługach telewizyjnych Polsat Box i Netii, w Polsat Box Go oraz na portalu Interia.pl.

Kanał Ukraina 24 jest dostępny w Grupie Polsat Plus w:

*· w Polsat Box na pozycji 914: w telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej

*· w Polsat Box Go

*· w usłudze TV Netii na pozycji 197

*· na portalu Interia.pl, wymieniono w informacji.

Poczta Polska, jako największa firma logistyczna w kraju we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych transportuje zaopatrzenie z magazynów RARS dla uchodźców z Ukrainy napływających do Polski. Kursy z najpotrzebniejszymi przedmiotami realizowane są już od 24 lutego, czyli od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Począwszy od 24 lutego br., Poczta Polska obsługuje transporty z magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które trafiają do miejsc dystrybucji zaopatrzenia na ścianie wschodniej, m.in. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Dzięki sprawnej realizacji zleconych zadań, napływający szerokim strumieniem uchodźcy z Ukrainy na bieżąco otrzymują najpotrzebniejsze przedmioty. Szukający schronienia w Polsce otrzymują przewożone przez pocztowców m.in. koce, łóżka, poduszki, ubrania i inne materiały pierwszej potrzeby, związane z zakwaterowaniem w nowych warunkach. Pocztowe kursy z magazynów RARS do wyznaczonych miejsc docelowych, realizowane są w oparciu o aktualnie zgłaszane potrzeby. Od 24 lutego Spółka zorganizowała już ponad 30 transportów, a na poniedziałek, ostatni dzień trwającego miesiąca, zaplanowanych zostało kilkanaście kolejnych.

„Poczta Polska jest spółką posiadającą olbrzymie zaplecze logistyczne i doświadczenie pozwalające realizować transporty niemal w każdej sytuacji, także i teraz w warunkach niestandardowych i najbardziej wymagających. Dzięki współpracy Spółki z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, nasi sąsiedzi potrzebujący pilnej pomocy po przekroczeniu granicy państwowej, otrzymują ją na bieżąco” – skomentował prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Programiści z Da Vinci Studio zbudowali portal ukraina.services, by w jak najprostszy, intuicyjny sposób integrować pomoc dla Ukraińców, którzy przekraczają polską granicę.

Serwis https://ukraina.services/ ma uproszczony interfejs i intuicyjną przeglądarkę. Pośród kluczowych funkcjonalności – m.in. przejazdy (można dodawać i przeszukiwać po lokalizacji, zasobach), miejsca noclegowe (można dodawać i przeglądać geolokalizowane ogłoszenia), wsparcie dla zwierząt, porady prawne, psychologiczne. Serwis ma też strukturę otwartą na rozwój, podano w komunikacie.

Za kodowaniem projektu stoi Da Vinci Studio – software house z Bielska-Białej. Projekt skoordynowali Jakub Juncewicz i Yevhenii Shpakov. Pomysł powstał ramach grupy EVRY1, firm skupionych wokół funduszu Czysta3 (m.in. Da Vinci Studio, agencja PR Publicon, agencja marketingu internetowego 1450 i innych).

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) otworzył specjalne konto, na które od dziś można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. Środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy, który przeznaczy je na potrzebne działania. Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Otwarcie konta w złotych i wsparcie NBU w ten sposób zainicjował zespół Polskiego Standardu Płatności, operator systemu BLIK. Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK, podano w komunikacie.

Jak wpłacić pieniądze?

Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy.

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN i dokonywania rozliczeń bezgotówkowych.

Prezes POHiD Renata Juszkiewicz cytowana na profilu organizacji na Twitterze: Branża popiera rządowy projekt otwarcia sklepów w niedzielę, by pomóc obywatelom Ukrainy.

Personnel Service, który na co dzień współpracuje z Ukraińcami, oferuje 50 darmowych miejsc noclegowych w swoich hotelach pracowniczych, pomaga w znalezieniu pracy tym, którzy jej potrzebują, wspólnie z Urzędem Miasta we Wrocławiu organizuje żłobki i przedszkola dla 500 ukraińskich dzieci, a na polsko-ukraińską granicę wysyła rekrutobus, w którym potrzebujący znajdą pracę z gwarancją zakwaterowania.

„Poczucie bezpieczeństwa to jedna z pierwszorzędnych potrzeb ludzkich. Nasi Przyjaciele, Znajomi, Sąsiedzi z Ukrainy muszą teraz o to bezpieczeństwo walczyć, co napawa nas ogromnym smutkiem. Z Ukraińcami łączą nas bliskie relacje, dlatego solidaryzujemy się z Ukrainą, której obywatele oprócz słów otuchy, potrzebują dziś realnych działań. W związku z tym oferujemy im wsparcie, zapewniając dach nad głową, żłobek i przedszkole dla ich dzieci oraz pomoc w tym, na czym znamy się najlepiej, czyli znalezieniu pracy” – powiedział założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) napisała na swoim profilu na Twitterze: „Branża ubezpieczeniowa niesie pomoc obywatelom Ukrainy. Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je @ERGO_Hestia , @PZU oraz #Warta – ubezpieczenia dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych. #Pomagamy #razemdlaUkrainy”.

ING Bank Śląski wspólnie z Fundacją ING Dzieciom uruchomił zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie. Każdy może dołączyć. Wystarczy zrobić przelew dobroczynny. Bank deklaruje podwojenie zebranej kwoty. Dodatkowo przekaże 1 mln zł organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami w Polsce.

Wszystkie przelewy dobroczynne zrealizowane na Fundację ING Dzieciom zostaną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) oraz UNICEF Polska, które będą pomagać potrzebującym na terenie Ukrainy. Równocześnie bank zobowiązał się przekazać 1 mln zł organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami w Polsce. Kwotę rozdysponuje między organizacjami zajmującymi się taką pomocą, podano w komunikacie.

Pieniądze można przekazać poprzez bramkę płatniczą na stronie Fundacji ING Dzieciom lub przelewem tradycyjnym na rachunek Fundacji 22 1050 1070 1000 0001 0003 9890, z dopiskiem POMOC UKRAINIE w tytule przelewu.

Bank podjął również dodatkowe działania pomocowe. Fundacja ING Dzieciom przygotowuje m.in. swój ośrodek w Wiśle do jak najszybszego przyjęcia kobiet z dziećmi z Ukrainy.

TokLok to komunikator mobilny stworzony przez zespół polskich programistów. Aplikacja nazywana jest najbezpieczniejszym komunikatorem, który zapewnia w pełni poufną korespondencję oraz odporność na ataki hackerskie, podał jego producent – Reiba.

„Jednym z wielu okrucieństw wojny jest utrata kontaktu z bliskimi. Ataki rosyjskie mają miejsce również w cyberprzestrzeni ich celem jest utrudnienie komunikacji na terenie Ukrainy. Dlatego zdecydowaliśmy się na bezpłatne udostępnienie naszego komunikatora wszystkim obywatelom Ukrainy. Organizacje oraz prywatne osoby prosimy o kontakt mailowy na adres media@tok-lok.com” – skomentowała CEO Reiba Paulina Woźniak-Kołodziej, cytowana w komunikacie.

W związku z sytuacją na Ukrainie Play rezygnuje z opłat roamingowych za połączenia klientów Vodafone Ukraine. Pozwoli to na uruchomienie przez ukraińskiego operatora specjalnych rozwiązań ułatwiających kontakt z bliskimi i dostęp do aktualnych informacji tak istotnych w tym trudnym i bezprecedensowym czasie.

„W trybie natychmiastowym uzgodniliśmy z naszym ukraińskim partnerem zniesienie opłat roamingowych dla jego klientów przebywających na terenie Polski. Oznacza to, że udostępniamy naszą infrastrukturę klientom Vodafone Ukraine samemu ponosząc koszty połączeń i transmisji danych” – czytamy w komunikacie.

Jest to kolejne rozwiązanie, które stanowi pomoc dla obywateli Ukrainy tak bardzo potrzebującym wsparcia i solidarności. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rosyjskiej agresji na Ukrainę Play przygotował pierwsze rozwiązania ułatwiające komunikację obejmujące pakiet darmowych minut i dodatkowych GB transmisji danych dla obywateli Ukrainy oraz obniżenie stawki za minutę połączenia o ponad 80%, do 5 gr/min.

JR Holding ASI S.A. wraz z firmą KBJ przekazuje dla #PAH, Fundacja Embrace na pomoc dla Ukrainy 120 tys. zł, podał JR Holding na portalu LinkedIn.

KGHM Polska Miedź napisał na swoim profilu na Twitterze: „W Lubinie wspólnie z organizacjami pozarządowymi utworzyliśmy Centrum Wsparcia Ukraińców! Pomoc tłumaczy, medyczna, psychologiczna, prawna, koordynacja zbiórek”.

W ramach solidarności oraz chęci wsparcia obywateli Ukrainy, Plus znosi opłaty roamingowe dla abonentów Vodafone Ukraina przebywających na terenie Polski. Dzięki temu, użytkownicy tej sieci będą mogli wykonywać bezpłatne połączenia głosowe miedzy Polską a Ukrainą oraz na terenie naszego kraju, a także korzystać z transmisji danych. Brak opłat roamingowych umożliwi także sieci Vodafone Ukraina stworzenie specjalnej oferty dla swoich abonentów przebywających na terenie Polski, podano w komunikacie.

Warta przygotowała pakiet wsparcia dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Firma przeznaczyła 11 mln zł na działania związane z niesieniem aktywnej pomocy ukraińskim obywatelom.

„Zarząd Grupy Warta przygotował plan pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną w tym kraju. Pakiet wsparcia składa się z:

• ustanowienia funduszu w wysokości 10 mln zł, który zostanie przeznaczony na potrzeby osób dotkniętych wojną w Ukrainie, w tym przede wszystkim na rzecz sierot i rodzin przebywających obecnie w Ukrainie oraz uchodźców znajdujących się na terenie Polski,

• ustanowienia funduszu w wysokości 1 mln zł na wsparcie pracowniczych inicjatyw, których celem jest pomoc dla uchodźców z Ukrainy,

• zatrudnienia przez Wartę znaczącej grupy osób, będących uchodźcami z Ukrainy,

• wstrzymania ubezpieczania majątku firm na terenie Rosji i Białorusi” – czytamy w komunikacie.

Aures Holdings – operator międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto – przekazał 570 000 zł, czyli równowartość 3 mln koron czeskich, organizacji humanitarnej „Ludzie w Potrzebie”, aby pomóc Ukrainie. Firma zapowiedziała również zbiórkę pieniędzy wśród pracowników oraz zapewni pomoc materialną i logistyczną.

Oprócz pomocy finansowej firma zapewni również ubrania, produkty higieniczne i żywność, a także tysiące apteczek samochodowych. W Polsce firma wysyła samochody na przejścia graniczne, aby pomóc w transporcie obywateli Ukrainy oraz przekazać pomoc rzeczową na granicach. W każdym kraju firma wyznaczyła koordynatora pomocy, który zbiera wszystkie dary i pomysły oraz koordynuje ich wykorzystanie, podano w komunikacie.

Orange Polska pomaga obywatelom Ukrainy w kontakcie z bliskimi rozdając na przejściach granicznych darmowe startery, obniżając ceny połączeń i rezygnując z opłat roamingowych na rzecz ukraińskiego operatora. Firma zapewniła schronienie i opiekę ponad 200 osobom w swoim ośrodku szkoleniowym. Wspiera też służby i organizacje koordynujące pomoc dla uchodźców.

„Orange Polska od ubiegłego piątku obniżył o ponad 80% ceny połączeń do Ukrainy. Na przejściach granicznych pracownicy i wolontariusze firmy przekazali uchodźcom i pomogli uruchomić ok. 5 tysięcy starterów z darmowymi usługami. Na każdym jest miesiąc bezpłatnych połączeń w Polsce (minuty, SMS, MMS), 100 minut do Ukrainy i 30 GB internetu. Wspierają też przy ich obowiązkowej rejestracji, aby przybywający z Ukrainy mogli od razu korzystać z udostępnionych polskich numerów. Karty są rozdawane w Medyce, Dorohusku, Hrebennej, Dołhobyczowie, Zosinie, Budomierzu i Korczowej. Jeszcze w tym tygodniu operator dostarczy na granicę kolejnych 60 tysięcy kart SIM” – czytamy w komunikacie.

W okolicach przejść granicznych Orange wzmocnił zasięg i zwiększył pojemość sieci, aby w tych newralgicznych miejscach łączność była zachowana. Firma zrezygnowała z opłat roamingowych za transmisję danych dla użytkowników sieci Vodafone Ukraine w Polsce. Dzięki temu operator ukraiński będzie mógł wprowadzić specjalną ofertę dla swoich użytkowników, którzy przebywają w Polsce. Trwają rozmowy z kolejnymi operatorami działającymi w Ukrainie.

We współpracy z władzami Warszawy, Orange udostępnił na potrzeby uchodźców swój ośrodek szkoleniowy. Obecnie przebywa w nim ponad 200 osób z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci. Mają zapewnioną pełną opiekę, dostęp do sieci WiFi, a dzieci – specjalnie przygotowaną salę do zabaw.

Vectra AI reaguje na rozszerzający się konflikt ukraińsko-rosyjski. W obliczu kryzysu zaoferowała bezpłatnie szereg narzędzi i usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Skierowane są one do organizacji, które uważają, że w wyniku konfliktu mogą stać się celem ataków.

„Vectra AI jest liderem w wykrywaniu zagrożeń w oparciu o sztuczną inteligencję i reagowaniu na zaawansowane ataki w przedsiębiorstwach z infrastrukturą hybrydową i wielochmurową. Firma aktywnie śledzi nowe kierunki ataków związane z konfliktem po inwazji Rosji na Ukrainę, a także innymi konfliktami na całym świecie” – czytamy w komunikacie.

PZU zainicjował bezprecedensową w branży ubezpieczeniowej akcję skierowaną do obywateli Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę, a nie mają obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Ubezpieczyciel bierze na siebie koszt składki za 30-dniowe polisy OC dla nich. Będą one dostępne u dyżurujących na przejściach granicznych agentów PZU oraz pod nr telefonu 22 505 15 63 (infolinia obsługiwana jest w języku polskim i ukraińskim).

„To ważne wsparcie, bowiem przejmujemy odpowiedzialność za ewentualne szkody komunikacyjne, których ogromne koszty byłyby zapewne niemożliwe do pokrycia przez uchodźców nieposiadających obowiązkowej polisy OC” – powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w komunikacie.

PZU pomoże również rodzinom ponad 700 pracowników swoich spółek na Ukrainie. Zapewni im zakwaterowanie, opiekę medyczną, wsparcie psychologów i środki niezbędne do życia. Pierwsze z tych osób już są w Polsce pod opieką ubezpieczyciela. PZU jest też w kontakcie z kolejnymi, które zmierzają w kierunku polskiej granicy.

„Priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa i jak najlepszej opieki przybywającym do naszego kraju rodzinom pracowników ukraińskich spółek Grupy PZU. W koordynacji z Ministerstwem Aktywów Państwowych przygotowujemy także kolejne działania pomocowe dla pozostałych uchodźców” – wskazuje prezes PZU.

Bank Pekao, chcąc umożliwić obywatelom Ukrainy funkcjonowanie oraz bezpieczne zarządzanie finansami swoich firm z Polski, przygotował specjalne rozwiązania dla klientów indywidulanych i firmowych. Od 1 marca br. bank znosi opłaty za przelewy w dwie strony, tj. z Polski do banków w Ukrainie oraz z Ukrainy do Polski – dotyczy to zarówno transakcji dokonywanych przez klientów indywidualnych, jak i firmowych.

Ponadto prowadzenie Konta Przekorzystnego dla klientów indywidualnych w Banku Pekao S.A. jest bezpłatne. Dodatkowo od 1 marca br. bank znosi dla obywateli Ukrainy zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. Bank nie pobiera również żadnej marży ani opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą. Bank upraszcza także maksymalnie procedurę otwarcia konta dla klientów indywidualnych – wystarczy jeden dokument identyfikujący obywatela Ukrainy np. paszport, podano w komunikacie.

Grupa PGE uruchomiła kolejne transze pomocy dla uchodźców z Ukrainy i przekazała dla Caritasu – Przemyskiego i Lubelskiego – po 100 tys. zł. Razem z piątkową pomocą dla Caritasu Rzeszowskiego, Fundacja PGE przekazała już 300 tys. zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Ponadto, PGE udostępni ośrodek „Energetyk” w Nałęczowie, gdzie przygotowanych zostało 120 miejsc noclegowych dla uciekających przed rosyjską agresją Ukraińców.

Od 28 lutego br. we wszystkich spółkach z Grupy PGE rozpoczęła się także zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla osób uciekających przed wojną. Pracownicy przekazują m.in. apteczki, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, środki higieniczne, koce, śpiwory, a także mleko w proszku, pieluszki oraz żywność dla małych dzieci. Zebrane produkty wysyłane będą do Caritas, z którymi współpracuje PGE, a także bezpośrednio do ośrodków wskazanych przez Caritas, gdzie zakwaterowane są rodziny z dziećmi.

W strefie przygranicznej pracują również zespoły wolontariuszy PGE, pomagając uchodźcom odnaleźć oczekujących na nich bliskich czy znajomych, uzyskać pomoc medyczną lub znaleźć miejsce na odpoczynek po długiej podróży i docelowe zakwaterowanie. Wolontariusze wspierają rodziny w opiece nad dziećmi i pomagają odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Źródło: ISBnews