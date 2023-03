Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie obniży stóp procentowych w tym roku w warunkach utrzymywania się wysokiej inflacji bazowej, która na koniec br. pozostanie dwucyfrowa i wyniesie ok. 10% r/r, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Według banku okresowy wzrost inflacji CPI do 18,8% w lutym jest uwzględniony przez większość Rady i nie będzie przesłanką do powrotu do podwyżek stóp.

„Jednocześnie w bazowym scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej zakładamy, że Rada nie będzie skłonna do redukcji stóp procentowych w tym roku wobec utrzymywania się przez cały bieżący rok wskaźnika inflacji CPI powyżej stopy referencyjnej NBP (tj. ujemnych realnych stóp procentowych). Przesłanką do stabilizacji stóp będzie wysoka inflacja bazowa utrzymująca się pod koniec roku w okolicach 10% oraz stabilna sytuacja na rynku pracy. Tym samym oczekujemy, że przez cały 2023 rok stopy NBP pozostaną niezmienione” – czytamy w komentarzu bieżącym BOŚ do decyzji RPP.

BOŚ zaznacza, że najnowsza projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) wykazała obniżenie prognozy inflacji oraz lekkie podwyższenie prognozy PKB na rok bieżący względem projekcji z listopada, co nie jest zaskoczeniem.

Bank oczekuje, że RPP rozpocznie cykl obniżek stóp pod koniec I kw. 2024 r.

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu Rady projekcja marcowa NBP zakłada, że inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2-13,5% w 2023 r. (wobec 11,1-15,3% oczekiwanych w listopadzie ub.r.), a wzrost PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1% do 1,8% w 2023 r. (wobec -0,3 – 1,6% w projekcji z listopada ub.r.).

RPP utrzymała dziś stopę referencyjną na poziomie 6,75% zgodnie z konsensusem.

Źródło: ISBnews