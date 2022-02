Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowej o 50 punktów bazowych, czyli zgodnie z rynkowym konsensusem.

Jednocześnie wzrosła także stopa rezerwy obowiązkowej z 2% do 3,5%. Implikuje to dalszy spadek nadpłynności sektora bankowego o kolejne ok. 25 mld zł. Ruch ten może zachęcać banki do szybszych podwyżek oprocentowania depozytów, a w konsekwencji nieco zwiększyć szybkość transmisji zmian w polityce pieniężnej do realnej gospodarki . Poza tym, Rada powtórzyła, iż dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej zależy od napływających danych. Wskazano także na preferencję w kierunku silniejszego złotego (podwyżka stopy rezerwy obowiązkowej powinna działać w tą stronę), co byłoby czynnikiem wspierającym walkę z inflacją.

Źródło: Noble Funds TFI / Arkadiusz Balcerowski