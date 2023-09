Ruszył nabór w ramach I części wsparcia dla społeczności energetycznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Do rozdysponowania jest 435 mln zł, w tym w pierwszym etapie planowane jest wsparcie 139 podmiotów na łączną kwotę 187 mln zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

„Rusza nabór w ramach I części wsparcia dla #Społeczności Energetyczne w ramach KPO. Budżet programu to ok. 435 mln zł. W ramach I części (przedinwestycyjnej) przewidziane jest wsparcie 139 podmiotów, a budżet wyniesie 187 mln zł. Maksymalny poziom wsparcia to 95% wartości projektów” – czytamy na profilu resortu na platformie X (dawniej Twitter).

Wnioski o dofinansowanie mogą składać: klastry energii, spółdzielnie energetyczne i jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wcześniej informowano, nabór jest pierwszą częścią kompleksowej Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE, realizowanej przez społeczności energetyczne. Budżet tej części wynosi 187 mln zł, a całe wsparcie przewidziane programem to blisko 435 mln zł (finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE.

Dodatkowo MRiT zgłosiło Inwestycję B2.2.2 do zwiększenia alokacji w ramach planu Komisji Europejskiej REPowerEU, który jest odpowiedzią na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. W wyniku REPowerEU budżet całej inwestycji ma zostać powiększony z 435 mln zł do poziomu ponad 851 mln zł (liczba projektów zwiększy się z 139 do 200 we wsparciu przedinwestycyjnym i z 10 do 20 we wsparciu inwestycyjnym). Decyzje w zakresie rozszerzenia inwestycji powinny zapaść do końca roku.

Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą:

dla klastrów energii – 1,55 mln zł,

dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł,

JST – 1,4 mln zł.

Maksymalny poziom wsparcia to 95% wartości projektów, podano także.

Źródło: ISBnews