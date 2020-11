Możliwość wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie wydłużona o 25 kolejnych dni – do 24 grudnia, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowane jest przyjęcie regulującego to rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z obecnymi regulacjami zasiłek ten ma być wypłacany do 29 listopada.

„Proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia br.” – czytamy w uzasadnieniu potrzeby regulacji. Ma to związek z przedłużeniem nauki zdalnej dla uczniów najmłodszych klas.

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek, podano także.

Rozporządzenie wydawane jest na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zasiłek przysługuje:

rodzicom dzieci do lat 8,

ubezpieczonym rodzicom dzieci:

do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Źródło: ISBnews