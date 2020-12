Sejm znowelizował ustawę o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dotyczącą swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli UE na terytorium państw członkowskich, dostosowując polskie prawo w tym zakresie do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Za nowelą opowiedziało się 382 posłów, nikt nie był przeciwny, a 70 wstrzymało się od głosu.

Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Reguluje zasady cofnięcia i unieważnienia wizy, a także określa nowe podstawy odnowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu; wprowadza także zmiany nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE, niebędących unijnymi obywatelami.

Zawiera także regulacje, pozwalające na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE oraz zamieszczanie ich w karcie pobytowej i w karcie stałego pobytu.

Przepisy nowelizacji umożliwiają także Straży Granicznej przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenie w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Wyposażają ją także w kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.

Inne z rozwiązań dotyczą postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.

Projekt nowelizacji uwzględnia również przepisy „Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej”. Chodzi o zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które mają obowiązywać do 2 sierpnia 2021 r. Ma to pozwolić na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem.

Źródło: ISBnews